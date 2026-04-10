Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 10 de abril de 2026

Presentación de libro

I Congreso Nacional de Hermandades del Resucitado

La Hermandad del Resucitado presentar el libro Libro de las Actas, del I Congreso Nacional de Hermandades del Resucitado por parte del historiador, autor del libro y director académico del Congreso, Juan Aranda Doncel.

CÓRDOBA. Iglesia de Santa Marina. Plaza de Santa Marina, 6. 21.30 horas.

Música

Concierto ‘Latir de despedida’

La Orquesta de Córdoba ofrecerá este concierto en el que la majestuosa Sinfonía nº 9 de Mahler invitará a un viaje emocional profundo. Esta obra, cargada de intensidad y belleza, nos enfrentará a los últimos latidos del alma humana, una experiencia conmovedora y reflexiva que cierra con fuerza y poesía. Localidades: de 10 a 27 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

Música

Concierto de Fito & Fitipaldis

La plaza de toros acogerá la actuación de Fito & Fitipaldis dentro de su gira Aullidos Tour 25/26.

CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas. Gran Vía Parque. 21.00 horas.

Cultura

Comienza la 45 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Durante un mes, librerías de toda España vendrán a Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán. De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Música

Concierto Queralt Lahoz

Presentación en directo de su segundo disco 9:30PM, una obra profundamente autobiográfica donde la artista fusiona con maestría sus raíces flamencas con sonidos urban, rap, copla y electrónica, consolidando su propuesta sonora única en el panorama actual. Entradas anticipadas: ohsalvaje.es.

CÓRDOBA. Sala Impala. Chinales, 64. 20.00 horas.

Música

Recital flamenco en la peña Fosforito

Velada flamenca con la actuación de Filo de los Patios, al cante y Julio Romero, al toque. Entrada libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Taberna Beatillas. Plaza Beatillas. 21.30 horas.

Conferencia

‘La vuelta al mundo de Las Tendillas en 80 fotografías’

El periodista Francisco Solano Márquez ofrecerá la conferencia La vuelta al mundo de Las Tendillas en 80 fotografías dentro del ciclo de conferencias En primavera 2026 organizadas por la asociación de alumnos y exalumnos del Centro Intergeneracional Francisco Santiesteban de la Universidad de Córdoba.