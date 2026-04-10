Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Urgencias LevanteCartel Mayo FestivoInvestigación de AdamuzRetenciones A-4Casetas Feria de CórdobaPP eleccionesPSOE EleccionesPremios jubilaciónOcio en CórdobaCórdoba CF
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 10 de abril de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

La Hermandad del Resucitado presenta el libro Libro de las Actas, del I Congreso Nacional de Hermandades del Resucitado

La Hermandad del Resucitado presenta el libro Libro de las Actas, del I Congreso Nacional de Hermandades del Resucitado / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Presentación de libro

I Congreso Nacional de Hermandades del Resucitado

La Hermandad del Resucitado presentar el libro Libro de las Actas, del I Congreso Nacional de Hermandades del Resucitado por parte del historiador, autor del libro y director académico del Congreso, Juan Aranda Doncel.

CÓRDOBA. Iglesia de Santa Marina.

Plaza de Santa Marina, 6.

21.30 horas.

Música

Concierto ‘Latir de despedida’

La Orquesta de Córdoba ofrecerá este concierto en el que la majestuosa Sinfonía nº 9 de Mahler invitará a un viaje emocional profundo. Esta obra, cargada de intensidad y belleza, nos enfrentará a los últimos latidos del alma humana, una experiencia conmovedora y reflexiva que cierra con fuerza y poesía. Localidades: de 10 a 27 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Gran Capitán, 3.

20.00 horas.

Música

Concierto de Fito & Fitipaldis

La plaza de toros acogerá la actuación de Fito & Fitipaldis dentro de su gira Aullidos Tour 25/26.

CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas.

Gran Vía Parque.

21.00 horas.

Cultura

Comienza la 45 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Durante un mes, librerías de toda España vendrán a Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.

De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Música

Concierto Queralt Lahoz

Presentación en directo de su segundo disco 9:30PM, una obra profundamente autobiográfica donde la artista fusiona con maestría sus raíces flamencas con sonidos urban, rap, copla y electrónica, consolidando su propuesta sonora única en el panorama actual. Entradas anticipadas: ohsalvaje.es.

CÓRDOBA. Sala Impala.

Chinales, 64.

20.00 horas.

Música

Recital flamenco en la peña Fosforito

Velada flamenca con la actuación de Filo de los Patios, al cante y Julio Romero, al toque. Entrada libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Taberna Beatillas.

Plaza Beatillas.

21.30 horas.

Conferencia

‘La vuelta al mundo de Las Tendillas en 80 fotografías’

El periodista Francisco Solano Márquez ofrecerá la conferencia La vuelta al mundo de Las Tendillas en 80 fotografías dentro del ciclo de conferencias En primavera 2026 organizadas por la asociación de alumnos y exalumnos del Centro Intergeneracional Francisco Santiesteban de la Universidad de Córdoba.

CÓRDOBA. Sala Mudéjar del Rectorado.

Medina Azahara, 5.

18.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
  2. Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas
  3. Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: 'He perdido la ilusión
  4. Quién es Silvia Mellado, la alcaldesa de Fuente Obejuna, que encabeza la lista del PSOE a las elecciones andaluzas por Córdoba
  5. Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi
  6. Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
  7. La Guardia Civil detiene a dos personas en Villanueva del Duque por hurtar aluminio valorado en más de 5.000 euros
  8. El enganchón de una grúa con el puente de El Arcángel provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 10 de abril de 2026

Estas son las causas del aumento de las bajas laborales en Córdoba

Estas son las causas del aumento de las bajas laborales en Córdoba

Las bajas laborales se disparan en Córdoba más de un 80% en una década y alcanzan su récord histórico

Las bajas laborales se disparan en Córdoba más de un 80% en una década y alcanzan su récord histórico

"¿Un kilo de tomates a cuatro euros? ¿Estamos locos?": Córdoba ya nota una nueva subida de precios

"¿Un kilo de tomates a cuatro euros? ¿Estamos locos?": Córdoba ya nota una nueva subida de precios

El Reina Sofía de Córdoba, referente andaluz en el uso de la técnica HIFU con resultados favorables frente al párkinson

El Reina Sofía de Córdoba, referente andaluz en el uso de la técnica HIFU con resultados favorables frente al párkinson

La cordobesa María Dolores Galán, paciente modelo de párkinson, combina fármacos y taichí para mejorar su calidad de vida

Expertos alertan sobre los posibles efectos secundarios del Ozempic y reivindican su uso solo con control médico

Expertos alertan sobre los posibles efectos secundarios del Ozempic y reivindican su uso solo con control médico

Un libro dedicado a la niña Carla y un senderismo recaudan fondos para investigar en Córdoba los tumores cerebrales infantiles

Un libro dedicado a la niña Carla y un senderismo recaudan fondos para investigar en Córdoba los tumores cerebrales infantiles
Tracking Pixel Contents