Sucesos
La Guardia Civil intercepta un dron que sobrevolaba la cárcel de Alcolea y detiene a su operador
El sindicato CSIF explica que fueron los trabajadores quienes detectaron el aparato e identificaron a los internos presuntamente implicados
Un nuevo incidente vuelve a poner el foco en la seguridad del Centro Penitenciario de Córdoba. Según ha denunciado el sindicato CSIF, en la madrugada del miércoles al jueves se produjo el avistamiento de un dron en las inmediaciones de la prisión de Alcolea, cuyo operador fue finalmente detenido por la Guardia Civil tras la alerta facilitada por los propios trabajadores del centro.
Desde la organización sindical explican que fueron los profesionales penitenciarios quienes detectaron la situación y colaboraron activamente con los agentes, aportando información clave para la intervención. Posteriormente, los funcionarios iniciaron una investigación interna para identificar a los internos presuntamente implicados, procediendo a su aislamiento y al inicio de las correspondientes indagaciones.
Falta de medidas frente a drones en prisiones
CSIF, sindicato mayoritario en la prisión cordobesa, ha recordado que lleva tiempo reclamando a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Sgiipp) la implantación de sistemas inhibidores de vuelo de drones, así como la declaración expresa de prohibición de sobrevuelo en este tipo de instalaciones.
Para el sindicato, este suceso “evidencia las graves carencias en materia de seguridad perimetral”, denunciando además la falta de medios tecnológicos adecuados y de formación específica para afrontar este tipo de amenazas emergentes.
En esta línea, reclaman también la incorporación de dispositivos de defensa como taser y la actualización del régimen disciplinario, vigente desde 1981, que consideran obsoleto ante la realidad actual de los centros penitenciarios.
Masificación y aumento de agresiones
Otro de los aspectos que preocupa especialmente a CSIF es la sobreocupación de la prisión de Alcolea, que alberga en torno a 1.500 internos, situándose entre las más masificadas del sistema penitenciario español. Esta situación, denuncian, incrementa notablemente la carga de trabajo de una plantilla que consideran insuficiente.
“La Sgiipp debería tener en cuenta los riesgos a los que nos expone este incremento de internos y el déficit de personal existente”, advierten desde el sindicato, subrayando que esta situación dificulta el desarrollo del trabajo con normalidad.
Los datos aportados por la central sindical reflejan además una realidad preocupante: el colectivo sufre una agresión cada 17 horas, siendo la cárcel cordobesa la que registró más incidentes de este tipo durante el primer semestre de 2025.
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