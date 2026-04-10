GEN Lidera reúne en Córdoba a empresarias y directivas para reforzar el liderazgo femenino

El liderazgo femenino gana espacio en Córdoba con una cita que busca convertir el talento en oportunidades reales. El encuentro GEN Lidera ha reunido este jueves en el Rectorado de la Universidad de Córdoba a empresarias, directivas, profesionales y estudiantes con el objetivo de fomentar la empleabilidad, la formación y la conexión entre el ámbito académico y el tejido empresarial de la provincia.

La iniciativa, organizada de la mano de Fundecor y el Imdeec, se plantea como un espacio que va más allá de una jornada formativa al uso. Según explicó en la inauguración la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO, Rocío Muñoz Benito, el proyecto nace de varias líneas de actuación orientadas a unir a las universitarias con el mundo de la empresa mediante programas de mentoría, prácticas y acciones de visibilización del talento femenino.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, subrayó durante la apertura el compromiso de la institución académica con el impulso del liderazgo femenino y con su acercamiento al sistema productivo de la provincia, una alianza que considera clave para avanzar en igualdad y desarrollo económico.

Por su parte, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, puso el foco en la escasa presencia de mujeres en puestos directivos. “Esto tiene una lectura muy clara, no es un problema de talento, es un problema de diseño. El sistema está diseñado de una manera, y esa manera no nos incluye igual. Eso es talento que se pierde, productividad que no se aprovecha, y crecimiento que se queda en el camino”, afirmó.

También intervino el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, quien defendió el papel de las universidades en el fomento del emprendimiento femenino y en su función como referente social más allá de la formación académica.

Universidad y empresa, unidas por el talento femenino

Durante la jornada, GEN Lidera ha servido como punto de encuentro entre mujeres con trayectorias consolidadas y jóvenes que comienzan su desarrollo profesional. El formato ha combinado ponencias, mesas redondas y actividades de networking, con la intención de facilitar el intercambio de experiencias, la generación de contactos estratégicos y la creación de nuevas oportunidades de colaboración.

Este tipo de iniciativas responde a una demanda creciente: conectar el conocimiento que se genera en la universidad con las necesidades reales del mercado laboral. En ese contexto, el encuentro refuerza competencias cada vez más valoradas como el liderazgo, la innovación, la adaptabilidad y la capacidad para construir redes profesionales sólidas.

Referentes para impulsar el mañana

La sesión principal arrancó con la intervención de Lisa Martínez Gomis, directora de Ventas de Google Cloud, que ofreció la ponencia Mujeres que impulsan el mañana: innovación y liderazgo en Google Cloud. Su participación abrió una jornada centrada en mostrar referentes femeninos de alto nivel y trasladar experiencias prácticas a las asistentes.

A continuación se celebró la mesa redonda Cómo las grandes empresas fomentan el liderazgo femenino, concebida como un espacio para compartir estrategias, aprendizajes y desafíos aún pendientes en materia de igualdad dentro de las organizaciones. En ella participaron Yolanda Díaz, fundadora de Idea B3 Hubs, vicepresidenta de AMIT y senadora WBAF; Eva García, Managing Director en Nscale y colaboradora de Women to Top EJE&CON; María Inmaculada García, Executive Manager en NTT DATA; y Carolina Moratilla, directora global de Programas de Defensa Aérea y Espacial en Indra Sistemas.