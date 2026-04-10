Los futuros barrios de Córdoba que aún quedan por desarrollar: Huerta de Santa Isabel Oeste, Ciudad Jardín de Poniente y todo lo que viene

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba aprobará la semana que viene el proyecto de urbanización del barrio Ciudad Jardín de Poniente 2, que se ubicará en la zona oeste de la ciudad, donde se concentra la mayor parte del desarrollo actual. Ciudad Jardín de Poniente 2 se convertirá así en uno de los nuevos barrios de la ciudad, el más cercano a ser una realidad después de Huerta de Santa Isabel Oeste.

Sobre este último, con capacidad para más de 3.600 viviendas, las obras de urbanización deben acabar este año. Cuando esto ocurra, el terreno estará preparado para edificar los residenciales y Córdoba sumará un barrio más a su nómina. Esas obras de urbanización son las que ya pueden comenzar (una vez se adjuquen los trabajos) en Ciudad Jardín de Poniente 2, donde la capacidad de vivienda es menor, en concreto, para 1.331 inmuebles. Ambos conforman el par de futuros barrios más cercanos a ser una realidad, pero no son los únicos. Si se suman la capacidad de vivienda establecida en todos ellos y se aplica además el aumento de capacidad que permite la Junta, en Córdoba se construirán en los próximos años unas nuevas 30.000 viviendas.

Obras de urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste. / MANUEL MURILLO

Ciudad Jardín de Poniente 3

Algo más atrasado va Ciudad Jardín de Poniente 3, que se ubicará junto al 2 y en la confluencia de Hípico con Santa Ana de la Albaida y entre la carretera de Trassierra y El Patriarca. La zona ya tiene aprobado el plan de reparcelación y el de urbanización, pero de forma inicial. Para este barrio ya se ha llegado a pedir licencia para la futura construcción de 88 viviendas. En total, de base, Ciudad Jardín de Poniente 3 tiene capacidad para 1.057 y ocupará 53 hectáreas.

Antiguo Urende

Tras los tres barrios ya nombrados, el siguiente en salir adelante será el que se levantará en la zona del antiguo Urende, en la carretera del Aeropuerto. El O-8 tiene capacidad para 500 viviendas y el último paso dado ha sido la aprobación de la constitución de su junta de compensación. El PP O-8 es una bolsa de terreno de unos 108.000 metros cuadrados que se extienden entre la rotonda que da acceso desde la avenida del Aeropuerto a la A-3050 (ronda de Poniente) y la calle Pintor Antonio Luna y entre la propia avenida del Aeropuerto y, más o menos, el Centro de Transfusión Tejidos y Células.

Terrenos del antiguo Urende. / A. J. GONZÁLEZ

Delicias y Chinales

También hay que hacer referencia a pequeños desarrollos en bolsas de terreno ubicadas en barrios ya asentados (no serán nuevos barrios, pero generarán vivienda nueva). La siguiente en salir será una de 38 viviendas en la zona de la gasolinera de Las Delicias, que ya tiene aprobado el proyecto de urbanización. A esta se une una más grande, con capacidad para 237 viviendas ubicada en la zona este del polígono de Chinales. Ya se ha admitido a trámite su plan de reforma interior (el PRI Chinales 1C) para una zona localizada muy cerca del parque de la Asomadilla y entre la confluencia de la calle Sor Ángela de la Cruz y Acera Fuente de la Salud.

Los grandes barrios futuros

Mucho más lejos de ser una realidad, pero con varios pasos administrativos (en algunos casos) ya dados se encuentran otros tres barrios más. Uno de ellos es el Puerta de Córdoba, el de mayor capacidad de vivienda de todos los que quedan en el PGOU con 6.800 pisos. Está a punto de aprobarse el plan de sectorización, luego llegará el plan parcial y ya con eso se marcarán todas las manzanas que van a quedar ahí para ser edificadas.

El siguiente en capacidad es el de la Ciudad de Levante, definido en el PGOU, pero cuyo desarrollo ya se ha alineado al futuro PGOM. Aquí, la capacidad de vivienda es de 4.671 unidades de partida. Por último, está el Cordel de Écija, con capacidad para 2.000 viviendas. La Junta, propietaria de la mayor parte de los terrenos, ha intentado venderlos sin éxito.