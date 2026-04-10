La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión regresa a Córdoba en abril: "No hay mayor placer que leer un libro de papel"

"En cada feria, abro la caja de sorpresas, quien venga a mi puesto puede encontrar cualquier cosa". Eduardo Gómez es un español "trasplantado en Buenos Aires", que años después regresó a su tierra natal aunque confiesa que "aún sueña en argentino". Hijo y nieto del gremio (su abuelo era linotpista y corrector de estilo y su padre vendía periódicos en las esquinas desde los cinco años), es uno de los libreros que repite en el Bulevar Gran Capitán con motivo de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Córdoba. Acudir a esta feria siempre es un gusto para los amantes de los libros, que pueden pasar horas rebuscando títulos en busca de algún tesorito. En el puesto de Eduardo, Las mil y una... libros hay curiosidades como Coñones del Reino de España de Alfonso Ussía, obras de filosofía y literatura de la editorial Aguilar, uno de los volúmenes favoritos del librero, Filosofías Católicas de Pérez y Gardes y una colección de la revista Semana del año 1942 donde se retrata el paso de la División Azul por la Segunda Guerra Mundial según la óptica del momento.

Fernando Barraza, de la Librería Bécquer, en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Córdoba. / Víctor Castro

En el puesto de al lado, se encuentra Fernando Barraza, natural de Buenos Aires y "trasplantado en Benidorm". Desde hace doce años, su Librería Bécquer viaja a Córdoba para acudir a esta feria, que por segundo año consecutivo sustituye en abril a la Feria del Libro tradicional. Esta mañana, Barraza, como el resto, anda corre que te pillo intentando desplegar los más de 3.500 kilos de libros con los que ha viajado. "Hay un poco de todo, mucho de toros, como una obra de El Viti firmada por el autor, primeras ediciones de Vértice hechas en España, infantil, novelillas del oeste, las obras completas de Pío Baroja, una novela de Bufalo Bill en primera edición o un diccionario español árabe de lo más curioso". Fernando aterrizó en España en 2006 y después de trabajar con libreros dos años, empezó a recorrer las ferias, y hasta hoy.

Josuf, de la librería Shora, en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Córdoba. / Víctor Castro

Rosa Sardá, alma máter de esta feria, se ha jubilado en esta 45 edición, pero no faltan otros libreros clásicos como Josef, palestino propietario de la librería Shora, que regresa con toda la artillería. "Traigo obras completas de Aguilar, crisolines de clásicos españoles e internacionales, muchos cómics, material infantil y algo de encargo como un Paseos por Córdoba que es muy difícil de encontrar", adelanta. Según cuenta, el mercado del libro antiguo que antes tenía muchos adeptos, no vive su mejor momento. "La juventud busca cómic manga y otro tipo de libros", señala, "la mayoría de nuestros clientes tienen de 40 o 45 años para arriba". Uno de sus clientes de mediana edad lo confirma: "Cada vez somos menos, pero no hay mayor placer que leer un libro de papel, ellos se lo pierden".

Harutyun y Renacimiento se estrenan en esta Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Córdoba. / Víctor Castro

Entre las diez librerías, hay una que se estrena este 2026, la de Renacimiento, procedente de Sevilla aunque la persona que está al frente viene de Armenia y se llama Harutyun (que significa renacimiento). "Soy poeta jubilado y estoy aquí por amistad con la editorial y la librería", explica, "en nuestro puesto, la gente va a encontrar muchos libros de filosofía, clásicos encuadernados de lujo como las obras completas de Dostoyevski, y también poesía, novela, muchas memorias, viajes, historia e historia del arte y en infantil, las obras de Elena Fortún". Harutyun bebió el amor a los libros de su hermano mayor, el primero de la familia que estudió en la universidad. "Él me lo inculcó y mi vocación hizo el resto", sentencia.

Noticias relacionadas

La Feria del Libro, que se inaugura este viernes, permanecerá abierta hasta el 3 de mayo de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas con una decena de librerías procedentes de siete provincias españolas. Los niños son bienvenidos. Además, hay actividades infantiles vespertinas los fines de semana.