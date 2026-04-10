La FAMP reivindica el papel esencial del municipalismo andaluz tras recibir un premio a la excelencia

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reivindicado el papel esencial del municipalismo andaluz y de la FAMP como espacio de encuentro, cooperación, defensa de intereses comunes y búsqueda de soluciones compartidas durante la entrega de los primeros Premios a la Excelencia de la Administración Local, donde la FAMP ha sido reconocida en la modalidad de asociacionismo y colaboración público-privada.

Bellido ha subrayado que este galardón reconoce el trabajo que se impulsa desde el ámbito local y confirma que Andalucía avanza desde sus municipios y diputaciones, a través de proyectos, ideas y personas que transforman cada día el territorio.

Durante su intervención, el presidente de la FAMP ha señalado que este premio "no es solo para la institución, sino para todas las personas que la hacen posible y que trabajan cada día al servicio de la ciudadanía". En este sentido, ha resaltado que las entidades locales, desde los municipios más pequeños hasta las grandes ciudades, están en primera línea, siendo las primeras en detectar los problemas y en ofrecer respuestas en un contexto cada vez más complejo.

Bellido ha defendido por ello la necesidad de contar con "una financiación local justa y suficiente" y de seguir avanzando en un modelo de cogobernanza que permita a las administraciones locales responder con mayor eficacia a las demandas de la ciudadanía.

Entrega de los premios. / CÓRDOBA

Asimismo, ha agradecido la labor de la Junta de Andalucía y, en especial, del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, por su conocimiento del ámbito municipal, su disposición y su colaboración permanente con el municipalismo andaluz.

El presidente de la FAMP ha recordado además que los grandes retos actuales, como el desafío demográfico, la transición ecológica, la transformación digital o la cohesión social, tienen su punto de partida y su aplicación directa en el ámbito local. "Si queremos una Andalucía equilibrada y con oportunidades, tenemos que mirar a nuestros municipios, clave para vertebrar el territorio y fijar población", ha afirmado.

Finalmente, Bellido ha asegurado que la FAMP seguirá trabajando para acompañar a las entidades locales, fomentar la colaboración institucional y defender el papel del municipalismo como motor de desarrollo y cohesión territorial. "Fortalecer lo local es fortalecer Andalucía", ha concluido.

El presidente de la FAMP ha cerrado su intervención felicitando al conjunto de entidades premiadas y agradeciendo el trabajo de quienes hacen posible cada día el municipalismo andaluz.