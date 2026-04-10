Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 10 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 11 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Manuel López Manosalbas
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Juana Polo Cerezo
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonio Guardeño Flores
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Salud.
Presentación Guijarro Cascale
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
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