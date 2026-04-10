Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos barrios CórdobaPP CórdobaPSOE CórdobaObras AlcázarAviso amarilloCórdoba CFBajas laboralesNuevo hotel CórdobaFeria del Libro
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 10 de abril

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 11 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Manuel López Manosalbas

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Juana Polo Cerezo

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonio Guardeño Flores

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Salud.

Presentación Guijarro Cascale

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
  2. Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas
  3. Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: 'He perdido la ilusión
  4. Quién es Silvia Mellado, la alcaldesa de Fuente Obejuna, que encabeza la lista del PSOE a las elecciones andaluzas por Córdoba
  5. Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi
  6. Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
  7. La Guardia Civil detiene a dos personas en Villanueva del Duque por hurtar aluminio valorado en más de 5.000 euros
  8. El enganchón de una grúa con el puente de El Arcángel provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba

La exposición 'Vida' llega al centro Rafael Botí de Córdoba para dignificar a las víctimas de la guerra

La exposición 'Vida' llega al centro Rafael Botí de Córdoba para dignificar a las víctimas de la guerra

Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Obejuna y cabeza de lista socialista por Córdoba: "El PSOE-A quería una persona con perfil municipalista y trayectoria ganadora"

Renfe responde a las dudas de la CIAF sobre la frenada del Alvia en Adamuz: se activó "automáticamente"

Sanz no entra "en debate" con las víctimas de Adamuz sobre el 112 y reprocha la "cortina de humo" de Puente

Sanz no entra "en debate" con las víctimas de Adamuz sobre el 112 y reprocha la "cortina de humo" de Puente

Casi 750 cordobeses se examinan este sábado para el título en ESO

Casi 750 cordobeses se examinan este sábado para el título en ESO

Los fallecidos en Córdoba el viernes 10 de abril

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Unos 1.100 jóvenes de Córdoba se preparan ya para asistir al encuentro con el papa León XIV en Madrid

Unos 1.100 jóvenes de Córdoba se preparan ya para asistir al encuentro con el papa León XIV en Madrid
Tracking Pixel Contents