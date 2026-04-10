La exposición 'Vida' llega al centro Rafael Botí de Córdoba para dignificar a las víctimas de la guerra

El Seminario Permanente de Periodismo en Zonas de Conflicto Julio A. Parrado ha puesto hoy el colofón a una intensa semana de actividades con la inauguración de la exposición Vida, una muestra del fotógrafo Gervasio Sánchez que recoge en 70 imágenes realizadas a lo largo de distintas décadas diferentes escenarios de guerra y posguerra, y que busca dignificar a las víctimas de los conflictos bélicos, visibilizar la capacidad de resistencia humana y reivindicar el triunfo de la vida sobre la violencia.

La exhibición fotográfica podrá visitarse hasta el próximo 14 de junio en el Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí, de martes a sábado, en horario de 10.00 a 20.30 horas, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas. La muestra ha sido inaugurada esta tarde por el rector de la UCO, Manuel Torralbo; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el diputado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque; el comisario de la exposición, Gerardo Mosquera; y el propio autor, Gervasio Sánchez.

La muestra de fotografías, la mayor parte de ellas inéditas o poco conocidas, reúne una selección de instantáneas tomadas en diversos tiempos, lugares y contextos que prescinden de divisiones geográficas o temáticas. Frente al reporterismo que se precipita hacia el fulgor más inmediato de la batalla, este conjunto de imágenes se detiene en las zonas de conflicto para fotografiar las secuelas de la barbarie.

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Tal y como indica el comisario de la exposición, la muestra representa “el triunfo de la vida sobre la tragedia, de esa vida que se niega a ser aniquilada en medio de las ruinas de la guerra”. Todo ello, destaca, “sin edulcorar el mensaje general, y sin desdibujar la tragedia de los conflictos alejándonos de su crítica y denuncia”.

Desarraigo, pérdida, incertidumbre y resistencia

La exposición se articula en torno a cuatro grandes temas que atraviesan toda la obra de Gervasio Sánchez: ruinas humanas y urbanas como huellas visibles de la violencia pero también como espacios cargados de memoria; la infancia en la guerra que interpela de manera directa al espectador y cuestiona cualquier forma de indiferencia; los desplazamientos humanos como consecuencia inevitable de los conflictos que ponen rostro al desarraigo, la pérdida y la incertidumbre; y, por último, la resistencia de la vida, entendida como la capacidad de las personas para rehacerse, sobrevivir y mantener la dignidad incluso en las condiciones más extremas.

De esta forma, a diferencia de exposiciones anteriores de Gervasio Sánchez, organizadas según criterios geográficos, cronológicos o temáticos propios del fotoperiodismo, esta muestra propone un recorrido no compartimentado, en el que las imágenes dialogan entre sí para ofrecer una visión compleja sobre las consecuencias de la violencia y revelar una mirada más amplia donde la dimensión estética y la ética son inseparables.

Seminario de Periodismo en Zonas de Conflicto

La exposición es el eje central del Seminario Permanente de Periodismo en Zonas de Conflicto Julio A. Parrado, que durante esta última semana ha celebrado un conjunto de actividades que ha combinado conferencias, mesas redondas y charlas en centros educativos para abordar los nuevos desafíos del periodismo en contextos de guerra y censura, con especial atención en zonas como Irán, Venezuela o el Sáhara Occidental.

El seminario ha sido organizado por la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, y ha contado con la colaboración de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, la Junta de Andalucía —a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional—, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y Reporteros Sin Fronteras.