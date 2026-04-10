Cuatro manos
Dos estrellas Michelin se dan cita en Córdoba: Periko Ortega y Samuel Naveira ofrecerán una noche exclusiva en ReComiendo
El restaurante ReComiendo de Córdoba y MUNA de Ponferrada se unen para ofrecer una cena a cuatro manos que reunirá a dos chefs con Estrella Michelin el próximo 22 de abril, en un evento gastronómico único
Córdoba volverá a situarse en el epicentro de la alta gastronomía nacional el próximo miércoles 22 de abril, con un encuentro excepcional que reunirá a dos de los chefs más representativos del panorama culinario actual: Periko Ortega, al frente de ReComiendo, y Samuel Naveira, chef del restaurante MUNA.
Ambos cocineros, galardonados con una Estrella Michelin, protagonizarán una exclusiva cena a cuatro manos que unirá dos estrellas Michelin en una sola noche, convirtiendo la ciudad en escenario de una experiencia irrepetible para los amantes de la gastronomía.
La propuesta nace del diálogo entre dos identidades culinarias muy marcadas. Por un lado, Periko Ortega, referente de la cocina cordobesa contemporánea, construye en ReComiendo una cocina profundamente emocional, basada en el recuerdo, el territorio y el respeto absoluto al producto andaluz, reinterpretado con creatividad y técnica. Su restaurante obtuvo su primera Estrella Michelin en 2025, consolidando una trayectoria marcada por la innovación desde la raíz.
Frente a él, Samuel Naveira, chef de MUNA en Ponferrada, representa una mirada fresca y personal que fusiona la despensa de El Bierzo con influencias de la cocina japonesa, creando un discurso gastronómico preciso, contemporáneo y en constante evolución, reconocido también con una Estrella Michelin que mantiene año tras año.
Esta cena a cuatro manos será, por tanto, un encuentro entre memoria y vanguardia, entre el sur y el norte, entre la tradición reinterpretada y la apertura a nuevos lenguajes culinarios. Un menú diseñado para la ocasión que pondrá en valor el producto, el territorio y la personalidad de ambos chefs, en un ejercicio de equilibrio y creatividad conjunta.
Precio y reservas
El precio será de 150 euros por persona y se podrán hacer reservas en el siguiente número de teléfono: +34 663 20 95 63
La experiencia estará armonizada con una selección de vinos cuidadosamente elegidos de Bodegas Gancedo, de El Bierzo, reforzando el carácter exclusivo de una velada pensada para emocionar desde el primer pase hasta el último detalle.
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