Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas laboralesCesta de la compraParkinsonUrgencias LevanteCartel Mayo FestivoInvestigación de AdamuzEntrevista NolascoCasetas Feria de CórdobaOcio en Córdoba
instagramlinkedin

Movilidad

La DGT avisa a los conductores de Córdoba: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra

Solo existe una excepción a esta norma, pero en los demás casos el conductor infractor se expone a sanciones importantes

Coches parados a la entrada del túnel de los Omeyas de Córdoba, en una imagen de archivo.

Coches parados a la entrada del túnel de los Omeyas de Córdoba, en una imagen de archivo. / M.J. Raya

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Adelantar dentro de un túnel es una maniobra especialmente peligrosa que la Dirección General de Tráfico (DGT) prohíbe de forma expresa. Los conductores de Córdoba deben saber que este comportamiento, además de peligroso, puede salir muy caro, ya que está castigado con multas de hasta 600 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir.

La normativa es clara. El Reglamento General de Circulación prohíbe expresamente adelantar en túneles, pasos inferiores y en todos aquellos tramos señalizados como tal. La única excepción se produce cuando existen dos o más carriles en el mismo sentido de la marcha, algo frecuente en autovías y autopistas. En estos casos, el adelantamiento sí está permitido, ya que no es necesario invadir el carril contrario.

¿Cuándo está prohibido adelantar en un túnel?

El problema surge en las vías con un solo carril por sentido. Adelantar en estas circunstancias obliga a ocupar el carril opuesto, lo que incrementa notablemente el riesgo de accidente debido a la escasa visibilidad y al menor margen de reacción dentro de un túnel. Precisamente por estas condiciones, Tráfico considera esta maniobra especialmente peligrosa.

Córdoba Accidente en el tunel de los Omeyas ronda oeste poniente retenciones atasco

Tráfico antes de llegar al túnel de los Omeyas. / AJ González

Esta limitación no se aplica únicamente a los túneles. La DGT recuerda que también está prohibido adelantar en zonas donde la visibilidad es reducida o el riesgo es elevado, como ocurre en curvas, cambios de rasante, pasos de peatones, intersecciones o pasos a nivel, así como en las proximidades de todos ellos.

Consecuencias de saltarse esta norma

Las consecuencias de ignorar esta norma pueden ser importantes. Además de la sanción económica y la pérdida de puntos, si el adelantamiento provoca una situación de peligro o un accidente, las multas pueden aumentar considerablemente. En los casos más graves, incluso puede considerarse conducción temeraria.

Otros aspectos a tener en cuenta

Para evitar incidentes, la DGT insiste en la importancia de extremar la precaución al circular por túneles. Antes de acceder, es fundamental comprobar que no existe ninguna señal que lo impida, como un semáforo en rojo, y asegurarse de que el tráfico fluye con normalidad en su interior. Si hay retenciones o cualquier indicio de emergencia, lo más seguro es no entrar.

Una vez dentro, es imprescindible circular con las luces encendidas, independientemente de la longitud del túnel, para mejorar tanto la visibilidad propia como la del resto de conductores. También se recomienda retirar las gafas de sol al entrar, ya que pueden dificultar la adaptación a la menor luminosidad.

AJGonzález Córdoba Obras tunel de los Omeyas

Obras en el túnel de los Omeyas / AJ González

Otro aspecto clave es la distancia de seguridad. En este tipo de tramos debe ser mayor que en carretera abierta, alcanzando al menos los 100 metros entre vehículos, distancia que aumenta hasta los 150 metros en el caso de camiones o vehículos de gran tonelaje. Esta precaución es fundamental, ya que el asfalto de los túneles suele ofrecer menor agarre y las posibilidades de esquivar obstáculos son mucho más limitadas.

Noticias relacionadas

En caso de que la circulación se detenga dentro del túnel, los conductores deben parar el vehículo manteniendo una separación prudente respecto al de delante y activar las luces de emergencia para alertar al resto. Además, se recomienda no abandonar el coche salvo que sea estrictamente necesario. Con este recordatorio, la DGT busca reforzar la seguridad en uno de los entornos más delicados de la red viaria, donde cualquier imprudencia puede tener consecuencias graves.

TEMAS

  1. El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
  2. Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas
  3. Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: 'He perdido la ilusión
  4. Quién es Silvia Mellado, la alcaldesa de Fuente Obejuna, que encabeza la lista del PSOE a las elecciones andaluzas por Córdoba
  5. Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi
  6. Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
  7. La Guardia Civil detiene a dos personas en Villanueva del Duque por hurtar aluminio valorado en más de 5.000 euros
  8. El enganchón de una grúa con el puente de El Arcángel provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba

Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Obejuna y cabeza de lista socialista por Córdoba: "El PSOE-A quería una persona con perfil municipalista y trayectoria ganadora"

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión regresa a Córdoba en abril: "No hay mayor placer que leer un libro de papel"

GEN Lidera reúne en Córdoba a empresarias y directivas para reforzar el liderazgo femenino

GEN Lidera reúne en Córdoba a empresarias y directivas para reforzar el liderazgo femenino

Tormentas, granizo y depósitos de barro: la Aemet activa el aviso amarillo en Córdoba

Tormentas, granizo y depósitos de barro: la Aemet activa el aviso amarillo en Córdoba

Unos 1.100 jóvenes de Córdoba se preparan ya para asistir al encuentro con el papa León XIV en Madrid

Unos 1.100 jóvenes de Córdoba se preparan ya para asistir al encuentro con el papa León XIV en Madrid

Los futuros barrios de Córdoba que aún quedan por desarrollar: Huerta de Santa Isabel Oeste, Ciudad Jardín de Poniente y todo lo que viene

Los futuros barrios de Córdoba que aún quedan por desarrollar: Huerta de Santa Isabel Oeste, Ciudad Jardín de Poniente y todo lo que viene

Sanz no entra "en debate" con las víctimas de Adamuz sobre el 112 y reprocha la "cortina de humo" de Puente

Sanz no entra "en debate" con las víctimas de Adamuz sobre el 112 y reprocha la "cortina de humo" de Puente

Piden licencia para construir un nuevo hotel al lado de la plaza de las Tendillas de Córdoba

Piden licencia para construir un nuevo hotel al lado de la plaza de las Tendillas de Córdoba
Tracking Pixel Contents