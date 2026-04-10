La DGT avisa a los conductores de Córdoba: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra

Adelantar dentro de un túnel es una maniobra especialmente peligrosa que la Dirección General de Tráfico (DGT) prohíbe de forma expresa. Los conductores de Córdoba deben saber que este comportamiento, además de peligroso, puede salir muy caro, ya que está castigado con multas de hasta 600 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir.

La normativa es clara. El Reglamento General de Circulación prohíbe expresamente adelantar en túneles, pasos inferiores y en todos aquellos tramos señalizados como tal. La única excepción se produce cuando existen dos o más carriles en el mismo sentido de la marcha, algo frecuente en autovías y autopistas. En estos casos, el adelantamiento sí está permitido, ya que no es necesario invadir el carril contrario.

¿Cuándo está prohibido adelantar en un túnel?

El problema surge en las vías con un solo carril por sentido. Adelantar en estas circunstancias obliga a ocupar el carril opuesto, lo que incrementa notablemente el riesgo de accidente debido a la escasa visibilidad y al menor margen de reacción dentro de un túnel. Precisamente por estas condiciones, Tráfico considera esta maniobra especialmente peligrosa.

Tráfico antes de llegar al túnel de los Omeyas. / AJ González

Esta limitación no se aplica únicamente a los túneles. La DGT recuerda que también está prohibido adelantar en zonas donde la visibilidad es reducida o el riesgo es elevado, como ocurre en curvas, cambios de rasante, pasos de peatones, intersecciones o pasos a nivel, así como en las proximidades de todos ellos.

Consecuencias de saltarse esta norma

Las consecuencias de ignorar esta norma pueden ser importantes. Además de la sanción económica y la pérdida de puntos, si el adelantamiento provoca una situación de peligro o un accidente, las multas pueden aumentar considerablemente. En los casos más graves, incluso puede considerarse conducción temeraria.

Otros aspectos a tener en cuenta

Para evitar incidentes, la DGT insiste en la importancia de extremar la precaución al circular por túneles. Antes de acceder, es fundamental comprobar que no existe ninguna señal que lo impida, como un semáforo en rojo, y asegurarse de que el tráfico fluye con normalidad en su interior. Si hay retenciones o cualquier indicio de emergencia, lo más seguro es no entrar.

Una vez dentro, es imprescindible circular con las luces encendidas, independientemente de la longitud del túnel, para mejorar tanto la visibilidad propia como la del resto de conductores. También se recomienda retirar las gafas de sol al entrar, ya que pueden dificultar la adaptación a la menor luminosidad.

Obras en el túnel de los Omeyas / AJ González

Otro aspecto clave es la distancia de seguridad. En este tipo de tramos debe ser mayor que en carretera abierta, alcanzando al menos los 100 metros entre vehículos, distancia que aumenta hasta los 150 metros en el caso de camiones o vehículos de gran tonelaje. Esta precaución es fundamental, ya que el asfalto de los túneles suele ofrecer menor agarre y las posibilidades de esquivar obstáculos son mucho más limitadas.

Noticias relacionadas

En caso de que la circulación se detenga dentro del túnel, los conductores deben parar el vehículo manteniendo una separación prudente respecto al de delante y activar las luces de emergencia para alertar al resto. Además, se recomienda no abandonar el coche salvo que sea estrictamente necesario. Con este recordatorio, la DGT busca reforzar la seguridad en uno de los entornos más delicados de la red viaria, donde cualquier imprudencia puede tener consecuencias graves.