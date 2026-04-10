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Día mundial de la enfermedad

La cordobesa María Dolores Galán, paciente modelo de párkinson, combina fármacos y taichí para mejorar su calidad de vida

Desde hace más de una década, esta farmacéutica jubilada, encontró en el ejercicio físico adaptado un aliado clave en la lucha contra los síntomas de la enfermedad

María Dolores Galán, lección de vida frente al párkinson

María Dolores Galán, lección de vida frente al párkinson

A. J. González

M.J. Raya

M.J. Raya

La cordobesa María Dolores Galán, de 74 años, lleva conviviendo casi un tercio de su vida con el párkinson, desde los 49 años. Hace 25 años recibió el diagnóstico, aunque ella sospecha que desde mucho antes de esa fecha ya sufría esta enfermedad, pues cuando estaba estudiando Farmacia empezó a escribir la letra más pequeña (micrografía), que es uno de los síntomas asociados a la enfermedad, por lo que luego tenía que pasar a limpio los apuntes.

Lejos de venirse abajo cuando supo que tenía párkinson, aunque algunos días reconoce que son duros por los dolores, rigidez y otras consecuencias de la patología, esta farmacéutica jubilada, madre de dos hijos y abuela de cuatro nietos a los que quiere con locura, es una paciente modelo que sigue el tratamiento farmacológico que le tienen indicado según la evolución progresiva que está teniendo su patología.

Se sometió a la técnica HIFU

Además, de tomar los fármacos que tiene recetados, hace unos años que esta paciente formó parte de un ensayo clínico en el hospital HM de Móstoles con la técnica HIFU (que aún no se usaba en el hospital Reina Sofía de Córdoba como ahora), lo que le supuso una mejoría en la rigidez que ocasiona el párkinson.

María Dolores Galán, realizando una practica deportiva.

María Dolores Galán, realizando una practica deportiva. / A.J. GONZÁLEZ

Por otro lado, María Dolores también acude cada seis meses a revisión al Reina Sofía, aunque le gustaría poder ser atendida con más frecuencia porque considera que transcurre mucho tiempo entre una consulta y otra.

Otra pieza clave para su bienestar fue cuando esta cordobesa descubrió, ya hace más de una década, que la realización de ejercicio físico adaptado a su persona constituía un tratamiento más en la lucha contra el avance de los síntomas del párkinson.

Maria Dolores posee una gran fuerza de voluntad.

Maria Dolores posee una gran fuerza de voluntad. / A.J. GONZÁLEZ

¿Qué deportes practica?

Semanalmente, María Dolores practica taichí, hapkido, pilates y acude a las clases de fisioterapia y rehabilitación de la Asociación de Parkinson de Córdoba (Aparcor). Una agenda muy completa de actividad física con el único objetivo de encontrarse mejor para poder continuar el máximo tiempo posible siendo autónoma, salir a la calle, coger el autobús, cocinar, pasar tiempo con su familia, en definitiva, para vivir lo mejor posible, pese al párkinson.

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Charla hoy en la Asociación de Párkinson

Por otro lado, Aparcor, con motivo del día mundial del párkinson, que es este sábado 11, ha organizado para hoy viernes 10 de abril una charla, en la sede de la asociación, en la avenida de las Ollerías, 43., a las 17.00 horas, a cargo de su presidente, Antonio Cubero. El tema a tratar será cómo preparar la consulta con el neurólogo.

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