Los nombres propios de Córdoba para el 17M: estos son los candidatos para las elecciones en Andalucía

Córdoba ya tiene nombres propios para la cita electoral autonómica del 17 de mayo de 2026. En la última semana, los principales partidos políticos han movido ficha y han activado sus candidaturas provinciales para la cita con las urnas en Andalucía, en la que se elegirán a 12 diputados al Parlamento andaluz por la provincia.

Cuatro mujeres y un hombre encabezan las listas de las principales formaciones políticas, que aspiran a un escaño en la Cámara autonómica en las elecciones en Andalucía: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

En el caso del PP, los populares apuestan por la continuidad confiando en Antonio Repullo como cabeza de lista. Por su parte, el PSOE, tras un conato de crisis provincial, ha optado por la renovación municipalista en la figura de Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Obejuna.

Paula Badanelli renueva la candidatura de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía en una apuesta por una figura consolidada a nivel municipal como portavoz del partido en el Ayuntamiento de Córdoba.

En la candidatura de confluencia de izquierdas de Por Andalucía, la que fuera número dos en los comicios de 2022, Rosa María Rodríguez, encabeza ahora la lista de la coalición por Córdoba. Mientras que Adelante Andalucía apuesta por Mariví Serrano para conseguir un escaño por la provincia.

Antonio Repullo, el candidato del PP por Córdoba

El número uno del PP por Córdoba es Antonio Repullo, uno de los dirigentes de mayor peso interno en el partido andaluz. Actual secretario general del PP andaluz, diputado autonómico y hombre de máxima confianza del entorno de Juanma Moreno, Repullo repite como cabeza de lista de los populares en la provincia. En su biografía oficial, el PP subraya además su condición de abogado, su formación en la Universidad de Córdoba y su paso por cargos de gestión como la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia.

Antonio Repullo, candidato del PP por Córdoba / Marina Casanova

Silvia Mellado, la apuesta del PSOE por Córdoba

La cabeza de lista del PSOE por Córdoba es Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Obejuna, que lidera una candidatura muy renovada y que rebaja el peso del aparato. Alcaldesa de Fuente Obejuna desde 2015, Silvia Mellado acumula tres mandatos consecutivos con mayoría absoluta. Mellado es técnica superior en Administración y Finanzas de profesión y, antes de dar el salto a la política, trabajó en el sector privado como administrativa y contable, y en su currículum incluye experiencia en empresas, despachos de abogados y una gestoría.

Silvia Mellado alcaldesa de Fuente Obejuna y candidata del PSOE por Córdoba a las elecciones a la Junta de Andalucía / A. J. González

Paula Badanelli, número uno de Vox por Córdoba

En Vox, la elegida es Paula Badanelli, presidenta provincial del partido y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Córdoba. Designada en 2023 como presidenta del Comité Ejecutivo Provincial de Córdoba, su partido la presenta como una dirigente asentada en la estructura provincial y con proyección pública desde la política municipal. En este sentido, es descrita por los suyos como una figura reconocible para su electorado, muy marcada ideológicamente y con discurso frontal tanto contra la izquierda como contra el PP andaluz.

Paula Badanelli, candidata de Vox por Córdoba / A. J. GONZÁLEZ

Rosa María Rodríguez, la candidata de Por Andalucía en Córdoba

En Por Andalucía, la referencia cordobesa es Rosa María Rodríguez, quien ya concurrió por la coalición en los comicios andaluces de 2022 como número 2 y ahora releva en el primer puesto a José Manuel Gómez Jurado –quien ya anunció hace meses su decisión de no repetir-.

Natural de Montilla, cuenta con una amplia trayectoria profesional y social ligada a la defensa de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En el plano institucional, es concejala del Ayuntamiento de Montilla desde 2019 y ejerce la portavocía del grupo municipal desde 2023.

Rosa María Rodríguez, a la izquierda, candidata por Córdoba al Parlamento andaluz. / CÓRDOBA

Mariví Serrano, el referente de Adelante Andalucía por Córdoba

La número uno de Adelante Andalucía por Córdoba es Mariví Serrano, de la que la formación destaca su activismo por la sanidad pública y la defensa de la Andalucía interior. Natural de Priego, es ingeniera de formación, y activista de Marea Blanca, además de portavoz provincia de Adelante Andalucía en Córdoba.

Mariví Serrano, candidata por Córdoba de Adelante Andalucía / CÓRDOBA