MAYO FESTIVO
La Cata del Vino Montilla-Moriles de Córdoba mantiene el ‘tardeo’: esto es lo que se sabe de la cita que prologa al mayo festivo
El evento mantiene su ubicación, estrenada en 2025, en la avenida del Alcázar
Córdoba se prepara para la primera cita del Mayo Festivo –con permiso de la romería de Santo Domingo-, aquella que prologa al resto de las fiestas: la Cata del Vino Montilla-Moriles, que este año celebra, además, su 40ª edición, del 22 al 26 de abril.
A la espera de la presentación oficial del evento, de momento se sabe que la cita con los vinos de la DOP cordobesa se celebrará en la ubicación estrenada en 2025, que trasladó la celebración desde la explanada de la Diputación de Córdoba a la avenida del Alcázar, junto al río Guadalquivir, con el objetivo de acercarse más al entorno patrimonial de la capital.
¿Volverá el ‘tardeo’ a la cata?
La cata mantendrá, además, un formato similar a la edición pasada, que se cerró con éxito de público, con un horario que eliminó el horario nocturno y apostó por el ‘tardeo’, con horario ininterrumpido de 12.00 a 20.00 horas.
La carpa de la Cata del Vino se instalará junto a los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos y el río Guadalquivir, en un recinto que contará con un aforo para 3.500 personas.
Bodegas y restaurantes participantes en la cata
En la edición de 2025, participaron en la Cata del Vino un total de 15 bodegas y cinco restaurantes, y la organización aspira a aumentar el número de participantes en esta edición. Los participantes definitivos se anunciarán en próximas fechas.
Precios y compra de entradas para la cata
Los tickets de consumición se pueden adquirir en taquilla o a través de la web oficial. La entrada al recinto es libre, pero para consumir hay que adquirir una pulsera-tarjeta cuyo coste aún no se ha anunciado –en 2025 fueron 13 euros-, y que incluye copa y cinco consumiciones. Además, se pueden hacer recargas con derecho a una consumición.
Prólogo al Mayo Festivo
Cordobeses y visitantes podrán disfrutar de la Cata del Vino de Córdoba del 22 al 26 de abril, en lo que tradicionalmente viene siendo el prólogo al Mayo Festivo. A la cata le precede este año la romería de Santo Domingo (domingo 19) y coincide con la celebración de la Batalla de las Flores (domingo 26 de abril). Tras la cita, le siguen las Cruces de Mayo (del 29 de abril al 3 de mayo), , el Festival de los Patios (del 4 al 17 de mayo) y la Feria de Nuestra Señora de la Salud (del 23 al 30 de mayo), como eventos principales.
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