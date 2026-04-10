Este es el único puente festivo en Córdoba antes del verano… ¿o no?

Con la Semana Santa aún en la retina y el pistoletazo de salida del Mayo Festivo que dura 49 días en puertas, los cordobeses ya se preparan para el próximo día festivo en el calendario laboral, que además, este año se convierte en puente al unir el viernes con el fin de semana. Un descanso que, además, coincide con las Cruces de Mayo, primera gran cita del mes festivo en la capital, que se celebran del 29 de abril al 3 de mayo.

El calendario laboral de Andalucía para 2026 recoge 12 días marcados en rojo en el almanaque como jornadas festivas no laborables. Así se establece en el decreto publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) , por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la comunidad autónoma para el año 2026.

De acuerdo con la norma, que parte de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se establecen un máximo de catorce fiestas laborales al año, con carácter retribuido y no recuperable, de las cuales dos serán locales, debiendo respetarse en todo caso las fiestas de ámbito nacional como el 25 de diciembre, Día de Navidad; 1 de enero, Año Nuevo; 1 de mayo, Día del Trabajo; y 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

Manifestación de los sindicatos por el 1 de mayo en Córdoba. / Manuel Murillo

Día del Trabajo

Entre los ocho festivos está el 1 de Mayo, Día del Trabajo, que este 2026 cae en viernes, y coincide con la tercera jornada de las Cruces de Mayo.

Este será el último festivo oficial, y puente, de la temporada antes de las vacaciones de verano tanto en el calendario laboral como en el escolar de la provincia, aunque el alumnado y profesorado de la capital están de enhorabuena, puesto que el calendario festivo local contempla dos días festivos coincidiendo con la Feria de Mayo de Córdoba: el jueves 28 y viernes 29 de mayo.

Estos son los festivos que quedan este 2026

A la espera de que pase el 1 de mayo, el calendario laboral cuenta con otros cinco festivos de aquí a final de año, a nivel nacional. En el caso de Córdoba capital, se le suman el 8 de septiembre, Día de la Fuensanta, y el 24 de octubre, Día de San Rafael.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

8 de septiembre, martes. Día de la Fuensanta.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

24 de octubre, sábado. Día de San Rafael.

2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.

7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción. 25 de diciembre, viernes. Navidad.

Cinco de estos festivos dan lugar, además, a cuatro puentes: 12 de octubre (lunes), Todos los Santos (pasa de domingo al lunes), Puente de la Constitución (pasa de domingo a lunes 7 y martes 8) y Navidad (cae en viernes).

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