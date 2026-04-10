Tormentas, granizo y depósitos de barro: la Aemet activa el aviso amarillo en Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado en Córdoba el aviso amarillo por lluvias y tormentas para este sábado 11 de abril. La alerta es para toda la provincia y se mantendrá desde las 15.00 hasta las 23.59 horas, prolongándose hasta las 5.59 en el caso de la Subbética cordobesa.

Para la jornada del sábado, la Aemet prevé cielos muy nubosos, acompañados de chubascos que pueden ser localmente fuertes y tormentosos por la tarde. El polvo en suspensión podría derivar en depósitos de barro, pudiendo darse también episodios de granizo. Las temperaturas mínimas en ascenso; y las máximas no experimentarán cambios. Los vientos serán flojos y variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 24º, en Lucena entre 11º y 20º, en Pozoblanco entre 11º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 19º.

El tiempo en Córdoba este domingo

Para el domingo 12 de abril, se esperan chubascos durante la madrugada en la Subbética, manteniéndose el aviso amarillo por lluvias y tormentas. El resto de la jornada habrá cielos poco nubosos en el resto, con intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución diurna, tendiendo a abrirse claros de oeste a este a lo largo de la tarde. Las temperaturas experimentarán un leve descenso.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 10º y 23º, en Lucena entre 9º y 19º, en Pozoblanco entre 8º y 18º, y en Priego de Córdoba entre 7º y 17º.