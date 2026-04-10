Las bajas laborales se disparan en Córdoba más de un 80% en una década y alcanzan su récord histórico

Las bajas laborales se han disparado en Córdoba en la última década por encima del 80% alcanzando su récord histórico. No es algo exclusivo de la provincia, pues ocurre en todo el territorio nacional y supone una preocupación de primer nivel para sindicatos, patronal y Gobierno. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la prevalencia de incapacidades temporales (bajas) por contingencias comunes (las que no tienen origen profesional) por cada 1.000 trabajadores protegidos se situó en 2025 en 42,2. Esto quiere decir que de media, a lo largo del año pasado, 42,2 de cada 1.000 trabajadores cubiertos por el sistema general (quitando a los autónomos) estaba de baja.

Desde 2016, por abarcar la última década, ese dato no ha hecho más que crecer, aunque ya venía haciéndolo desde antes, al menos desde 2012, en los peores años de la crisis económica. En 2016, el dato se situaba en 23,37 personas de baja por cada 1.000. La barrera de los 30 se superó en 2019, 2020 y 2021, coincidiendo con la pandemia del covid, cuando aumentaron las bajas y se alargó la duración (cuarentenas, secuelas, saturación sanitaria...). Si en 2019 la duración media de las bajas en Córdoba era de 51,24 días, en 2020 escaló hasta los 62,58. Fue el año pasado cuando esa prevalencia ya superó los 40, pasando de 37,38 en 2024 a 42,2 en 2025, lo que supone una subida anual de casi un 12%.

Bajas totales

En números totales de bajas, la subida también es evidente (aunque observar la prevalencia sobre un número determinado de trabajadores da un acercamiento más real por proporción). Según los datos del ministerio que dirige Elma Saiz, en 2025 se iniciaron en Córdoba 74.985 procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, lo que no quiere decir que casi 75.000 trabajadores se cogieran una baja, ya que una sola persona puede registrarse varias veces.

En 2016, el ministerio registraba este dato a una media por mes y fue de 3.102 bajas, lo que hace un total que supera las 37.000. Se trata de una cifra un 50% inferior a los datos más actuales. Solo entre 2024 y 2025 el número total de incapacidades temporales se incrementó un 7,4% pasando de 69.805 a las casi 75.000 ya nombradas.

Baja la duración

El dato que no sube es el que tiene que ver con la duración media de esas bajas. El año pasado fue de 52,6 días cuando en 2024 se superaban las 57 jornadas. La cifra más actualizada es también menor a la de hace una década, pues en 2016 el tiempo medio para un trabajador en Córdoba fue de 56,67 días. En estos diez años, el ejercicio con las bajas más largas registradas fue 2020 con esos casi 63 días ya citados.