Patrimonio histórico
El Ayuntamiento de Córdoba reanuda las obras del Alcázar y prevé volver a celebrar bodas en el salón de mosaicos a partir de noviembre
El Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto retomar en mayo el espectáculo nocturno del Alcázar, a pesar de las obras en las cubiertas que no afectarán a los pases
El Ayuntamiento de Córdoba reanudará las obras del salón de mosaicos y de la torre del Homenaje del Alcázar de los Reyes Cristianos y espera terminarlas en el mes de noviembre. La actuación está suspendida desde hace seis meses cuando hubo que modificar el proyecto de restauración de las cubiertas del salón de mosaicos por la aparición inesperada de unos daños que comprometían la estabilidad de la misma. Aquel imprevisto obligó a suspender de manera temporal la ejecución del contrato de obra, adjudicado a la empresa Rehabitec Almería SL por un importe de 308.910 euros, para poder modificarlo.
La junta de gobierno local del próximo lunes tiene previsto aprobar dicha modificación del proyecto y del contrato de esta obra (habrá habido que ampliar el plazo de ejecución y el importe de la intervención), que una vez culminada permitirá abrir el espacio completo a las visitas y retomar las bodas civiles que se celebran en el salón de mosaicos. En la actualidad, los enlaces se están teniendo que celebrar de manera provisional en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. "En noviembre está previsto que termine al completo la obra, con lo cual debería poderse abrir ya al 100% la visita", ha asegurado este viernes el alcalde, José María Bellido.
Espectáculo nocturno
Al margen de la obra de las cubiertas, el Ayuntamiento tiene otra asignatura pendiente en el Alcázar: la puesta en marcha del espectáculo nocturno. La empresa encargada del montaje de Navegantes de Naturaleza Encendida ha tenido que acometer obras en los jardines para poder ofrecer de nuevo el espectáculo, que lleva meses interrumpido. La última fecha comprometida para el estreno es el 1 de mayo y el alcalde ha asegurado hoy que esa fecha se mantiene. Asimismo, Bellido ha indicado que las obras de la cubierta no interferirán con los pases del espectáculo, ya que no inciden ni en los itinerarios, ni en el propio espectáculo "con lo cual sí el 1 de mayo abrirá, si todo va bien, el espectáculo nocturno", ha añadido.
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