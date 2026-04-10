El Ayuntamiento de Córdoba aprueba la lista definitiva de cruces para el concurso de mayo, con una más que en 2023

La Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado y publicado la relación definitiva de entidades admitidas y excluidas al Concurso de Cruces de Mayo, que se celebrará entre el 29 de abril y el domingo 3 de mayo y que este año contará con una más que el año pasado. El acuerdo pone fin a la vía administrativa, pero los colectivos o entidades que lo estimen oportuno pueden interponer alternativamente recursos con carácter potestativo o ante la justicia.

Según el listado definitivo este año participarán en el concurso 53 las entidades y colectivos participantes en el certamen que abre el calendario festivo. De este modo, el Ayuntamiento aprueba la instalación de 19 cruces en el casco histórico, 22 cruces más en barrios de la zona moderna y 12 más en recintos cerrados. Se han excluido a tres colectivos y ha presentado su renuncia la cruz de San José Obrero, que ha resultado premiada en algunas ocasiones. El año pasado fueron 52 las entidades que montaron cruces en algunas de las diferentes categorías del concurso.

Cruces en el Casco Histórico

Hermandad del Vía Crucis del Santo Cristo de la Salud, en la plaza de la Trinidad Asociación La Medina, en la plaza Jerónimo Páez Hermandad del Calvario, en la plaza de las Cañas Hermandad y Cofradía de Nazarenos Congregantes del Cristo de la Buena Muerte, en la plaza San Ignacio de Loyola Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal Jerusalén y María Santísima de la Victoria, en la plaza de San Agustín Hermandad de la Misericordia, en la plaza de San Pedro Hermandad Nuestra Señora del Socorro, en la plaza del Socorro Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la plaza del Padre Cristóbal Hermandad Cristo de las Penas de Santiago, en la plaza de San Andrés Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Oración en el Huerto, en la plaza de San Francisco Franciscana Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y María Santísima en su Soledad, en la plaza de la Lagunilla Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y María Santísima Reina de Nuestra Alegría, en la plaza Conde de Priego Hermandad Penitencial y Cofradía de Nazarenos de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo, en la plaza de la Compañía Hermandad de la Paz y Esperanza, en la plaza Nuestra Señora de la Paz y Esperanza Hermandad del Buen Suceso, en la plaza de San Andrés Hermandad del Císter, en la plaza Cardenal Toledo Hermandad de la Sentencia, en la plaza San Felipe Hermandad de la Expiración, en la sacristía de la iglesia Santa Marina Parroquia Nuestra Señora del Carmen, plaza de la Magdalena

Ambiente Cruces de mayo Cruz de Mayo Hermandad del Resucitado en la plaza conde de priego / Manuel Murillo / COR

Zonas Modernas

Asociación Colega de Córdoba, en la plaza de España Asociación Vecinal Cañero Nuevo, en la calle Párroco Bartolomé Blanco Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, en la avda. Fray Albino, frente a la Calahorra Asociación Vecinal Huerta del Rey, en la calle Cairuán Asociación Vecinal Promisión, en la plaza de los Ríos, en la barriada de Villarrubia Hermandad del Santísimo Cristo del Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, en la plaza Flor del Olivo Hermandad de la Merced, en los jardines Músico Pedro Gámez Laserna Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta, en la plaza del Santuario Casa Regional de Castilla La Mancha, en los jardines Presidente Adolfo Suárez Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas, en la plaza del Jazmín Hermandad Santísimo. Cristo de las Lágrimas, en la plaza de la Marina Española Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, en la calle José Dámaso Pepete Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento, en los jardines del Rocío (Miraflores) Asociación Cultural Los Quintos, en el bulevar Hernán Ruiz Hermandad de la Quinta Angustia, en el bulevar Plaza de Colón y Jardines del Vial Hermandad de la Pasión, en el bulevar entre calles Emilia Pardo Bazán y Nuestro Padre Jesús Caído Hermandad de la Estrella, en los pasajes de las Almunias Colegio de Agentes Comerciales, en la avenida Turruñuelos con Abderramán I Peña Cordobesista Amigos de Lorena y Manolín, en Nuestra Señora de Belén Asociación Cultural Es Vida, avenida de los Piconeros Asociación Cultural Social Tradición Cordobesa, calle Carril de los Toros Hermandad del Rescatado, calle Peatonal junto a Jardines Elena Moyano Madre Coraje

Turistas fotografían una cruz de mayo instalada junto a la Calahorra, con la Mezquita de fondo. / Manuel Murillo

Recintos Cerrados

Club de Matrimonios La Unión, en la calle Bilbao, 1 Hermandad del Santo Sepulcro, recinto del Triunfo de San Rafael, C/ Torrijos Hermandad Servita Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Clemencia, en la plaza de Capuchinos Casa Sevilla, en Ronda de Andújar, 17 Acopinb, en las instalaciones deportivas El Carmen Acpacys, en la calle Dolores Ibarruri, 2 Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento, en la calle María Auxiliadora, 12 Asociación Vecinal Arenal Arcángel, en la calle Periodista José Luis Córdoba, 8 (Instalaciones Deportivas Enrique Puga) Hermandad Penitencia del Santo Cristo de Gracia, en la calle Queso, 5 Asociación Amigos del Gazpacho, en la calle Doce de Octubre, 1 y 3 Asociación Vecinal Alcázar Viejo, en la calle San Basilio, 13. Torre de Belén Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza, en la calle Escañuela, 10

Entidades excluidas

Asociación Sonrisa de Lunares (Casco Histórico), por presentar la solicitud fuera de plazo. La Puñetera (Zonas Modernas), por no obtener el mínimo de puntuación en la valoración técnica para ser admitida al concurso. Alejandro Moreno Otero, al no subsanar las causas de exclusión. Peña Cultural y Deportiva KSI 500, al no presentar ubicación alternativa solicitada en la Resolución Provisional de entidades admitidas y excluidas.

Además ha renunciado finalmente a montar cruz la Asociación San José Obrero.