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Mayo Festivo

El Ayuntamiento de Córdoba aprueba la lista definitiva de cruces para el concurso de mayo, con una más que en 2023

La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento cordobés ha aprobado la participación de 53 cruces en el certamen, con 19 en el casco histórico, 22 en barrios y 12 en recintos cerrados

Preparativos florales para la cruz de mayo del año pasado en el Triunfo de San Rafael.

Preparativos florales para la cruz de mayo del año pasado en el Triunfo de San Rafael. / MANUEL MURILLO

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado y publicado la relación definitiva de entidades admitidas y excluidas al Concurso de Cruces de Mayo, que se celebrará entre el 29 de abril y el domingo 3 de mayo y que este año contará con una más que el año pasado. El acuerdo pone fin a la vía administrativa, pero los colectivos o entidades que lo estimen oportuno pueden interponer alternativamente recursos con carácter potestativo o ante la justicia.

Según el listado definitivo este año participarán en el concurso 53 las entidades y colectivos participantes en el certamen que abre el calendario festivo. De este modo, el Ayuntamiento aprueba la instalación de 19 cruces en el casco histórico, 22 cruces más en barrios de la zona moderna y 12 más en recintos cerrados. Se han excluido a tres colectivos y ha presentado su renuncia la cruz de San José Obrero, que ha resultado premiada en algunas ocasiones. El año pasado fueron 52 las entidades que montaron cruces en algunas de las diferentes categorías del concurso.

Cruces en el Casco Histórico

  1. Hermandad del Vía Crucis del Santo Cristo de la Salud, en la plaza de la Trinidad
  2. Asociación La Medina, en la plaza Jerónimo Páez
  3. Hermandad del Calvario, en la plaza de las Cañas
  4. Hermandad y Cofradía de Nazarenos Congregantes del Cristo de la Buena Muerte, en la plaza San Ignacio de Loyola
  5. Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal Jerusalén y María Santísima de la Victoria, en la plaza de San Agustín
  6. Hermandad de la Misericordia, en la plaza de San Pedro
  7. Hermandad Nuestra Señora del Socorro, en la plaza del Socorro
  8. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la plaza del Padre Cristóbal
  9. Hermandad Cristo de las Penas de Santiago, en la plaza de San Andrés
  10. Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Oración en el Huerto, en la plaza de San Francisco
  11. Franciscana Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y María Santísima en su Soledad, en la plaza de la Lagunilla
  12. Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y María Santísima Reina de Nuestra Alegría, en la plaza Conde de Priego
  13. Hermandad Penitencial y Cofradía de Nazarenos de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo, en la plaza de la Compañía
  14. Hermandad de la Paz y Esperanza, en la plaza Nuestra Señora de la Paz y Esperanza
  15. Hermandad del Buen Suceso, en la plaza de San Andrés
  16. Hermandad del Císter, en la plaza Cardenal Toledo
  17. Hermandad de la Sentencia, en la plaza San Felipe
  18. Hermandad de la Expiración, en la sacristía de la iglesia Santa Marina
  19. Parroquia Nuestra Señora del Carmen, plaza de la Magdalena
Ambiente Cruces de mayo Cruz de Mayo Hermandad del Resucitado en la plaza conde de priego

Ambiente Cruces de mayo Cruz de Mayo Hermandad del Resucitado en la plaza conde de priego / Manuel Murillo / COR

Zonas Modernas

  1. Asociación Colega de Córdoba, en la plaza de España
  2. Asociación Vecinal Cañero Nuevo, en la calle Párroco Bartolomé Blanco
  3. Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, en la avda. Fray Albino, frente a la Calahorra
  4. Asociación Vecinal Huerta del Rey, en la calle Cairuán
  5. Asociación Vecinal Promisión, en la plaza de los Ríos, en la barriada de Villarrubia
  6. Hermandad del Santísimo Cristo del Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, en la plaza Flor del Olivo
  7. Hermandad de la Merced, en los jardines Músico Pedro Gámez Laserna
  8. Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta, en la plaza del Santuario
  9. Casa Regional de Castilla La Mancha, en los jardines Presidente Adolfo Suárez
  10. Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas, en la plaza del Jazmín
  11. Hermandad Santísimo. Cristo de las Lágrimas, en la plaza de la Marina Española
  12. Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, en la calle José Dámaso Pepete
  13. Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento, en los jardines del Rocío (Miraflores)
  14. Asociación Cultural Los Quintos, en el bulevar Hernán Ruiz
  15. Hermandad de la Quinta Angustia, en el bulevar Plaza de Colón y Jardines del Vial
  16. Hermandad de la Pasión, en el bulevar entre calles Emilia Pardo Bazán y Nuestro Padre Jesús Caído
  17. Hermandad de la Estrella, en los pasajes de las Almunias
  18. Colegio de Agentes Comerciales, en la avenida Turruñuelos con Abderramán I
  19. Peña Cordobesista Amigos de Lorena y Manolín, en Nuestra Señora de Belén
  20. Asociación Cultural Es Vida, avenida de los Piconeros
  21. Asociación Cultural Social Tradición Cordobesa, calle Carril de los Toros
  22. Hermandad del Rescatado, calle Peatonal junto a Jardines Elena Moyano Madre Coraje
Turistas fotografían una cruz de mayo instalada junto a la Calahorra, con la Mezquita de fondo.

Turistas fotografían una cruz de mayo instalada junto a la Calahorra, con la Mezquita de fondo. / Manuel Murillo

Recintos Cerrados

  1. Club de Matrimonios La Unión, en la calle Bilbao, 1
  2. Hermandad del Santo Sepulcro, recinto del Triunfo de San Rafael, C/ Torrijos
  3. Hermandad Servita Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Clemencia, en la plaza de Capuchinos
  4. Casa Sevilla, en Ronda de Andújar, 17
  5. Acopinb, en las instalaciones deportivas El Carmen
  6. Acpacys, en la calle Dolores Ibarruri, 2
  7. Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento, en la calle María Auxiliadora, 12
  8. Asociación Vecinal Arenal Arcángel, en la calle Periodista José Luis Córdoba, 8 (Instalaciones Deportivas Enrique Puga)
  9. Hermandad Penitencia del Santo Cristo de Gracia, en la calle Queso, 5
  10. Asociación Amigos del Gazpacho, en la calle Doce de Octubre, 1 y 3
  11. Asociación Vecinal Alcázar Viejo, en la calle San Basilio, 13. Torre de Belén
  12. Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza, en la calle Escañuela, 10

Entidades excluidas

  1. Asociación Sonrisa de Lunares (Casco Histórico), por presentar la solicitud fuera de plazo.
  2. La Puñetera (Zonas Modernas), por no obtener el mínimo de puntuación en la valoración técnica para ser admitida al concurso.
  3. Alejandro Moreno Otero, al no subsanar las causas de exclusión.
  4. Peña Cultural y Deportiva KSI 500, al no presentar ubicación alternativa solicitada en la Resolución Provisional de entidades admitidas y excluidas.

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Además ha renunciado finalmente a montar cruz la Asociación San José Obrero.

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