Unos 1.100 jóvenes de Córdoba se preparan ya para asistir al encuentro con el papa León XIV en Madrid

La visita del papa León XIV a Madrid, Barcelona y Canarias del próximo 6 al 12 de junio de 2026 está generando una gran expectación en la iglesia española. Córdoba no escapa de ello y aunque avanza todavía con incertidumbre debido a la falta de concreción de muchos detalles del programa oficial, los distintos grupos que conforman la diócesis y las parroquias ya han empezado a organizarse para asistir a las actividades.

Pablo Fernández, delegado de Juventud de la Diócesis en Córdoba, ha explicado que la organización de la participación cordobesa en el encuentro con el Papa en Madrid incluirá la vigilia de jóvenes el sábado 6 de junio por la noche, cuyo lugar aún no está cerrado, aunque se prevé que se celebre en alguna zona céntrica de la capital española. El domingo por la mañana está prevista una misa abierta a todo público.

Desde la Delegación de Juventud de Córdoba, el objetivo es facilitar la asistencia de los jóvenes, a pesar de coincidir con el periodo de exámenes. La propuesta es realizar un viaje exprés: salida en autobús desde Córdoba el sábado por la mañana y regreso el domingo por la noche, para participar en esas dos principales actividades del encuentro.

La convocatoria cordobessa está dirigida a jóvenes de entre 14 y 35 años y se plantea como un gran encuentro internacional de juventud, con participantes de toda España y previsiblemente también de Portugal y otros países del entorno. En este sentido, ya se han sondeado las posibles plazas y existe una previsión inicial de alrededor de 1.100 participantes desde Córdoba, entre los que se incluyen 34 sacerdotes y que no es aún la cifra final.

Para el desplazamiento se han reservado ya unos 20 autobuses, en un contexto de alta demanda debido a la temporada. El coste estimado del viaje ronda los 50 euros, aunque se espera que pueda reducirse, y aún no está definido si habrá cuota de inscripción o si el evento será gratuito o mediante donativo, explica Fernández.

Una oportunidad para reforzar la Iglesia joven

El delegado de Juventud ha subrayado el carácter "histórico" del encuentro y la ilusión que supone para los jóvenes cordobeses, recordando que el papa Francisco no llegó a visitar España y que este tipo de convocatorias no son habituales. Ha destacado además experiencias previas, como la peregrinación al Jubileo en Roma, en la que participaron unos 560 jóvenes cordobeses.

En su opinión, este tipo de encuentros supone una oportunidad para reforzar la vida de la Iglesia joven. "Es una ocasión para ver que la Iglesia está viva, para encontrarnos con jóvenes de otros lugares y volver con ilusión renovada", ha señalado.

Además, ha explicado que la Archidiócesis de Madrid trabaja para facilitar alojamiento cercano a las delegaciones, aunque la previsión es que los jóvenes pasen poco tiempo en él debido a la intensidad del programa.

También se están organizando desplazamientos desde parroquias, familias y otros grupos, con algunas reservas de hoteles o autobuses ya realizadas desde que se conocieron las fechas, lo que refleja el interés creciente por esta convocatoria. Asimismo, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, también confirmó a este periódico su participación en la visita.

Fernández ha señalado que la organización está en contacto con la plataforma habilitada para el evento, con información a través de canales como la web conelpapa.es, aunque ha insistido en que todavía quedan muchos aspectos por concretar.