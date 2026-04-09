Abre en Levante el tercer punto de urgencias extrahospitalarias en Córdoba capital tras años de espera. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 9 de abril, en el que también recogemos las dudas de la Guardia Civil sobre la capacitación de los técnicos que revisaron las soldaduras en Adamuz. Además, destacamos la imagen del Mayo Festivo con una cordobesa vestida de Juana Martín, que rinde homenaje a Julio Romero.

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