La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las nuevas infraestructuras sanitarias, la investigación del accidente de Adamuz y la imagen del Mayo Festivo marcan el pulso informativo de la jornada
Abre en Levante el tercer punto de urgencias extrahospitalarias en Córdoba capital tras años de espera. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 9 de abril, en el que también recogemos las dudas de la Guardia Civil sobre la capacitación de los técnicos que revisaron las soldaduras en Adamuz. Además, destacamos la imagen del Mayo Festivo con una cordobesa vestida de Juana Martín, que rinde homenaje a Julio Romero.
- Córdoba capital abre en Levante su tercer punto de urgencias extrahospitalarias tras años de espera
- La Guardia Civil cuestiona la capacitación de los técnicos que revisaron soldaduras en Adamuz
- Una cordobesa vestida de Juana Martín, musa del cartel del Mayo Festivo de Rafael Castejón
Además, destacamos estas otras noticias:
Mayo Festivo
- Kutxabank renuncia a su caseta en la Feria de Córdoba y Vox ocupará su espacio en la calle Guadalquivir
- ENTREVISTA | Nuria Rodríguez es cordobesa, tiene 24 años y trabaja en una multinacional en Madrid: "Es un orgullo ser imagen en las fiestas de mi tierra"
- ENTREVISTA | Rafael Castejón: "Desde el cartel de 1897 de Julio Romero de Torres, no se daba una oportunidad así a un joven de mi edad"
Elecciones andaluzas en Córdoba
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Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento de Córdoba y la controversia por los premios de jubilación: ¿qué son estas gratificaciones económicas y quiénes las cobran en España?
- El enganchón de una grúa con el puente de El Arcángel provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba
- Una persona resulta herida en un accidente múltiple en la N-432 a la entrada de Córdoba
- La oferta de habitaciones en pisos compartidos crece casi un 30% en Córdoba y los precios siguen al alza
- El puente de Córdoba que fue "la obra más ambiciosa y espectacular de una línea férrea" y hoy está "abandonado a su suerte"
Provincia
- Unos 300 expositores y más de 1.000 animales se darán cita en una nueva edición de la Feria Agroganadera de Los Pedroches en Pozoblanco
- Cinco detenidos en Lucena tras desmantelar un punto de venta de drogas en una vivienda
- Polémica en Lucena por el horario de la recogida de la basura en diferentes sectores de la ciudad
Deportes
- ENTREVISTA | José Manuel Fernández, exjugador del Córdoba CF y Real Zaragoza: «Los canteranos soñamos con poder vestir la camiseta del Córdoba CF»
Cultura
- AGENDA DEL FINDE | Fito & Fitipaldis y Ruth dan el pistoletazo a los conciertos de primavera en un finde que también será de libros en Córdoba
- El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
- Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas
- Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: 'He perdido la ilusión
- Quién es Silvia Mellado, la alcaldesa de Fuente Obejuna, que encabeza la lista del PSOE a las elecciones andaluzas por Córdoba
- Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi
- Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
- La Guardia Civil detiene a dos personas en Villanueva del Duque por hurtar aluminio valorado en más de 5.000 euros
- El enganchón de una grúa con el puente de El Arcángel provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba