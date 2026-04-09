La investigación del accidente de Adamuz suma un nuevo elemento tras conocerse que el sistema de Adif registró una posible rotura de vía sin llegar a activar ninguna alerta. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 9 de abril, en el que también analizamos la controversia en el Ayuntamiento de Córdoba por los premios de jubilación, detallando en qué consisten estas gratificaciones económicas y quiénes las perciben en España. Además, contamos la ampliación del Califas Fest, que se extenderá hasta diciembre con una nueva carpa climatizada con capacidad para 2.500 personas.

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