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La actualidad del jueves 9 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La rotura de la vía en Adamuz, la polémica por los premios de jubilación del Ayuntamiento y la expansión del Califas Fest centran la actualidad de la jornada

Funcionarios de la Agencia Tributaria en su puesto de trabajo.

Funcionarios de la Agencia Tributaria en su puesto de trabajo. / Victoria Flores

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La investigación del accidente de Adamuz suma un nuevo elemento tras conocerse que el sistema de Adif registró una posible rotura de vía sin llegar a activar ninguna alerta. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 9 de abril, en el que también analizamos la controversia en el Ayuntamiento de Córdoba por los premios de jubilación, detallando en qué consisten estas gratificaciones económicas y quiénes las perciben en España. Además, contamos la ampliación del Califas Fest, que se extenderá hasta diciembre con una nueva carpa climatizada con capacidad para 2.500 personas.

Además, destacamos estas otras noticias:

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