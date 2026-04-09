La actualidad del jueves 9 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La rotura de la vía en Adamuz, la polémica por los premios de jubilación del Ayuntamiento y la expansión del Califas Fest centran la actualidad de la jornada
La investigación del accidente de Adamuz suma un nuevo elemento tras conocerse que el sistema de Adif registró una posible rotura de vía sin llegar a activar ninguna alerta. Es la noticia que abre nuestro boletín de este jueves 9 de abril, en el que también analizamos la controversia en el Ayuntamiento de Córdoba por los premios de jubilación, detallando en qué consisten estas gratificaciones económicas y quiénes las perciben en España. Además, contamos la ampliación del Califas Fest, que se extenderá hasta diciembre con una nueva carpa climatizada con capacidad para 2.500 personas.
- El sistema de Adif registró una posible rotura de vía antes del accidente de Adamuz, pero no alertó
- El Ayuntamiento de Córdoba y la controversia por los premios de jubilación: ¿qué son estas gratificaciones económicas y quiénes las cobran en España?
- El Califas Fest se amplía a diciembre con la nueva carpa climatizada con aforo para 2.500 personas
Además, destacamos estas otras noticias:
Elecciones andaluzas en Córdoba
- Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas
- PERFIL | Administrativa, amante del teatro y tres veces alcaldesa por mayoría: así es Silvia Mellado, cabeza de lista del PSOE a las elecciones andaluzas por Córdoba
- El Partido Popular incluye a Nieto y Villamandos en su candidatura por Córdoba para las elecciones andaluzas y reserva a Molina
- Vox apuesta por Badanelli para liderar su candidatura por Córdoba en las elecciones andaluzas: esta es la lista completa
Córdoba ciudad
- Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: "He perdido la ilusión"
- Salvador Fuentes inicia el camino hacia Scala Coeli
- Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi
- Reactivados los trabajos para el parking subterráneo entre las avenidas de Vallellano y el Aeropuerto
- VÍDEO Y FOTOS | La lluvia refleja un doble arcoíris en Córdoba
Provincia
- Rute recetará deporte a pacientes con enfermedades crónicas para mejorar su calidad de vida
- Licitada la venta de parcelas municipales en El Cahíz de Lucena para la construcción de viviendas unifamiliares
- El Ayuntamiento de Montilla plantea transformar la antigua Laboral en un espacio público con zonas verdes
Deportes
- ENTREVISTA | José Manuel Fernández, exjugador del Córdoba CF y Real Zaragoza: «Los canteranos soñamos con poder vestir la camiseta del Córdoba CF»
Cultura
- AGENDA DEL FINDE | Fito & Fitipaldis y Ruth dan el pistoletazo a los conciertos de primavera en un finde que también será de libros en Córdoba
- 'La Madrugá' llega a Córdoba: Delaossa dará un concierto el próximo mes de octubre en Lucena
- Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
- El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
- Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Montoro
- Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: 'He perdido la ilusión
- Reabre al tráfico la autovía A-4 a su paso por Córdoba tras el vuelco de un camión durante la madrugada
- Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral
- El Ayuntamiento de Córdoba cede Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre por un canon de 2,5 millones y durante 75 años
- Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota