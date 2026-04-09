Quién es Silvia Mellado, la alcaldesa de Fuente Obejuna, que encabeza la lista del PSOE a las elecciones andaluzas por Córdoba

De manera sorpresiva, el Partido Socialista ha apostado por Silvia Mellado Ruiz para encabezar su candidatura a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. La dirección regional ya tiene la propuesta del partido en Córdoba sobre la mesa. Liderará la plancha una alcaldesa, la de Fuente Obejuna, y no la secretaria provincial, Rafi Crespín, que seguirá de diputada en el Congreso. Ni ella ni Isabel Ambrosio, que encabezó la lista en los comicios de 2022, formarán parte de esta candidatura que será ratificada el viernes por la candidata a la Junta y secretaria regional, María Jesús Montero. Pero, ¿quién es Silvia Mellado, la apuesta de los socialistas cordobeses?

Tres veces mayoría absoluta

Silvia Mellado es mellariense de nacimiento y alcaldesa desde 2015, gracias a que ha encadenado tres victorias consecutivas con mayoría absoluta. En la última convocatoria electoral, la de mayo del 2023, el PSOE obtuvo el 51% de los votos y seis concejales, frente a los 5 concejales del PP, con un 40% del escrutinio. En su primera investidura como regidora, hace ya una década, declaró su vocación de servicio público y su intención de servir a todos sus vecinos: "Vengo a servir a todos y a todas por igual, a los que me han votado y a los que no, soy la alcaldesa de todos y a todo me debo y con todos contaré", declaró entonces con apenas 36 años, Además de alcaldesa, ha sido también presidenta de la Mancomunidad (2019–2023) y del Grupo de Desarrollo Rural (GDR).

De 46 años de edad, Mellado es técnica superior en Administración y Finanzas de profesión. Antes de dar el salto a la política y a diferencia de perfiles fajados solo en las sedes de los partidos, trabajó en el sector privado como administrativa y contable, y en su curriculum incluye experiencia en empresas, despachos de abogados y una gestoría.

Discreta en lo orgánico

Los excelentes resultados electorales cosechados por Silvia Mellado en la localidad del Alto Guadiato dan cuenta de una característica de esta dirigente socialista: es una política pegada al territorio y ha estado muy concentrada en la gestión municipal. De hecho, y aunque es miembro de la comisión ejecutiva provincial del PSOE de Córdoba, no ha tenido un perfil muy destacado en lo orgánico y ha sido susanista.

Silvia Mellado, Rafi Crespín y Esteban Morales, en la sede del PSOE este miércoles. / CÓRDOBA

En Fuente Obejuna, todos a una

Como buena mellariense, la alcaldesa, que estudió en el instituto mellariense Lope de Vega, tiene una relación cercana con el teatro y con la representación de Fuenteovejuna, que cada año protagonizan los vecinos de este pueblo cordobés de 4.309 habitantes. La primera vez que participó en la obra coral tenía 17 años, era 1997 y encarnó a una mujer del pueblo; en el año 2000 interpretó a la reina Isabel; y en 2004, a Laurencia, la protagonista. Tras las elecciones, Mellado será una de las nuevas caras del PSOE en la cámara andaluza.