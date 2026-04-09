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Sanidad

Esta es la red de puntos de urgencias de Córdoba: centros, horarios y atención sanitaria

El centro de salud Levante Sur de Córdoba se suma a la red de urgencias extrahospitalarias, ampliando la asistencia sanitaria urgente para descongestionar el hospital

El punto de urgencias extrahospitalarias de Levante.

El punto de urgencias extrahospitalarias de Levante. / Manuel Murillo

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Córdoba cuenta desde este jueves con un tercer punto de atención dentro del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, ubicado en el centro de salud Levante Sur, en la calle Sagunto, con el objetivo de acercar la asistencia sanitaria urgente a la ciudadanía y descongestionar el hospital. Este nuevo punto se suma a los ya existentes en el centro de salud Sector Sur Santa Victoria, en la avenida de Cádiz, y en el centro sanitario Carlos Castilla del Pino, en la calle Isla Formentera, que junto con Levante Sur conforman la red de urgencias extrahospitalarias de la capital.

Los puntos de urgencias funcionan fuera del horario ordinario de consulta de los centros de salud, de lunes a viernes de 15.00 a 08.00 horas del día siguiente y de manera continua los sábados, domingos y festivos. Cada SUAP está dotado de equipos fijos de médicos y enfermería y se complementa con equipos móviles de emergencias y urgencias que actúan según las necesidades coordinadas por el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias.

Dos de estos equipos completos, integrados por médico, enfermero y técnico en emergencias, tienen base en Sector Sur y Castilla del Pino y prestan cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Además, existen dos equipos de cuidados avanzados, compuestos por enfermero y técnico en emergencias, que operan con base en Castilla del Pino de lunes a viernes de 15.00 a 22.00 horas y fines de semana de 10.00 a 22.00 horas, y en Levante Sur de lunes a viernes de 15.00 a 08.00 horas y fines de semana y festivos durante 24 horas.

Los centros de salud mantienen su atención ordinaria de lunes a jueves de 08.00 a 20.00 horas y los viernes de 08.00 a 15.00 horas, y para casos clínicos urgentes sin cita previa cuentan con un servicio de consulta de acogida.

Puerta de Urgencias del centro de salud Castilla del Pino.

Puerta de Urgencias del centro de salud Carlos Castilla del Pino. / Chencho Martínez

En paralelo, el hospital Reina Sofía ofrece atención las 24 horas para situaciones de mayor complejidad que no puedan resolverse en los SUAP, así como hospitalización. Los teléfonos de emergencia y urgencias son el 061 para urgencias sanitarias y el 112 para situaciones de emergencia.

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La reorganización del sistema de urgencias extrahospitalarias responde a la necesidad de mejorar la cobertura sanitaria en la ciudad, donde los puntos de atención de Sector Sur y Castilla del Pino atendieron en 2025 más de 120.000 consultas, con un promedio de 328 urgencias diarias. La incorporación de Levante Sur permitirá reforzar la atención, especialmente en fines de semana y festivos.

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