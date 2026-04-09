Rafael Castejón: "Desde el cartel de 1897 de Julio Romero de Torres, no se daba una oportunidad así a un joven de mi edad"

Rafael Castejón tiene solo 23 años y un sello cada vez más definido. Autor del retrato de la princesa Leonor que se hizo viral, del mural de la capilla del Cristo de la Confianza de la iglesia de la Inmaculada en Córdoba o del retrato de Alfonso XIII para el Círculo de Labradores de Sevilla, acaba de presentar la obra de la que saldrá el cartel de las Fiestas de Mayo de Córdoba 2026.

-¿Qué ha supuesto para usted pintar esta obra que todos los años se espera con tanta expectación en Córdoba?

-Pintar este cartel ha supuesto para mi todo un honor y un privilegio enorme porque el Ayuntamiento de Córdoba ha depositado su confianza en mi pese a mi juventud. Desde el cartel de 1897 de Julio Romero de Torres, que él hizo también con 23 años, no se brindaba una oportunidad así a un joven de mi edad. Siento un orgullo grandísimo y por eso quiero expresar mi total y profundo agradecimiento al pueblo de Córdoba a través de su Ayuntamiento.

-¿Cuáles son las claves que esconde este cartel?

-La modelo protagonista, Nuria Rodríguez, aparece en el cuadro abriendo al espectador las puertas más importantes del edificio de la ciudad, esas puertas de latón de la Mezquita Catedral, invitando así a adentrarse en Córdoba durante las Fiestas y la Feria de Mayo. En el cuadro, la feria está representada por el coche de caballos. Siempre tuve claro que el caballo tenía que estar presente por el origen ganadero de la feria, igual que el estandarte de la Virgen de la Salud y la vista eterna del Puente Romano, una imagen de la ciudad que nunca pasa de moda.

Rafael Castejón con su prima Nuria Rodríguez, la cordobesa modelo del cuadro. / Manuel Murillo

-¿Por qué la modelo va vestida de rojo?

-Representa un clavel rojo. La flor no aparece explicitamente, pero el movimiento y el color del traje recuerda mucho a los claveles que están muy presentes en nuestras fiestas. Y luego, qué mejor que una diseñadora cordobesa nuestra como Juana Martín para representar y para vestir a la mujer cordobesa actual.

-También vemos un escudo debajo del traje, ¿qué significa?

-Es el escudo de la ciudad, que está subrayando el hecho de que las fiestas de Córdoba son una tradición. Para eso, he querido plasmar y recuperar el antiguo escudo de Córdoba.

-¿Cuál ha sido su fuente de inspiración?

-Julio Romero de Torres, porque es mi pasión y esta era la mejor ocasión de hacer un guiño a su obra. Nuria, la modelo, lleva un pendiente de coral que es el mismo que le puso Julio Romero a la Chiquita Piconera en el cuadro de La Fuensanta. Mis guiños van dedicados a iconos de la ciudad.

-¿El cuadro pasa a forma parte de los fondos del Ayuntamiento?

-Sí, de él saldrá el cartel, que todavía no se ha impreso y pasará a los fondos municipales.

-¿Qué técnica ha usado?

Está hecho en óleo con lienzo de lino. He querido jugar mucho con las tintas planas y con las características propias de la cartelería tradicional de Córdoba, pero también ha salido mi rama más realista.

¿En qué está trabajando ahora?

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En los últimos meses he estado muy concentrado en el cartel, en la composición, los bocetos y demás. Ahora mismo, estoy haciendo varios retratos de particulares, uno de ellos de una niña, y luego trabajos para instituciones de Sevilla de los que todavía no me dejan hablar.