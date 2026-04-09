El puente de Córdoba que en su día fue "la obra más ambiciosa y espectacular de una línea férrea" y hoy está "abandonado a su suerte"

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha presentado al segundo Catálogo de Actuaciones en el Patrimonio de las Obras Públicas nacional un total de 13 obras que requieren trabajos de conservación, rehabilitación señalética o difusión pública y que también tienen un potencial turístico. El documento se ha presentado en el marco del segundo Congreso de Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil celebrado en Castellón, Valencia y Alicante. La publicación reúne 102 obras públicas de toda España.

Y dentro de ese listado, hay una infraestructura que se localiza en Córdoba. Se trata del Puente de Hierro sobre el arroyo Pedroches, sobre el que los ingenieros aseguran que "se erige abandonado a su suerte". Acerca de la infraestructura, se explica que el acceso a la misma resulta "peligroso" y se proponen medidas de acondicionamiento del puente, así como una mejorara de la accesibilidad del tablero para peatones y ciclistas.

"Una de las obras más osadas desde el punto de vista de la ingeniería"

Para los inginieros de caminos andaluces, este puente fue, en su día, "sin duda, la obra más ambiciosa y espectacular de una línea férrea y, una vez acabada, fue durante décadas la más intrincada de toda España y una de las más osadas desde el punto de vista de la ingeniería".

El Puente de Hierro de Córdoba. / MANUEL MURILLO

En el catálogo, el Colegio propone actuaciones detalladas con el objetivo de "preservar el valioso patrimonio ingenierilde Andalucía, Ceuta y Melillay activar la actividad económica a través del turismo, especialmente en zonas despobladas". Junto al Puente de Hierro de Córdoba aparecen otras infraestructuras y espacios repartidos por toda Andalucía.

Infraestructuras andaluzas incluidas en el catálogo

En concreto, se alerta sobre el estado (o se pide mayor difusión) de: la Central Hidroeléctrica de Bayarque (Almería); el ferrocarril Sierra Alhamilla al Puerto de Almería (Almería); el molino Mareas del Río Arillo (Cádiz); el Puente de Zuazo (Cádiz) o el Puente del Hacho (Granada).

Se incluyen también el muelle de Tharsis (Huelva); los molinos y la central hidroeléctrica de Casas Nuevas (Jaén); las murallas del Cerro de Santa Catalina (Jaén); la presa de Montejaque (Málaga); la Fortaleza del Sarchal (Ceuta); el cargadero de mineral de Melilla y el fuerte de San Carlos (Melilla).