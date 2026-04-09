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El PSOE de Córdoba pide al alcalde que firme el convenio con ADIF para construir la pasarela en Villarrubia y no trate como "rehenes" a los vecinos

ADIF está dispuesta a construir la pasarela, pero el alcalde exige como contraprestación el apeadero del Parque Joyero, según denuncian los socialistas, retrasando la solución para los vecinos

Vecinos de Villarrubia y el concejal del PSOE José Antonio Romero, hoy en el salón de plenos.

Vecinos de Villarrubia y el concejal del PSOE José Antonio Romero, hoy en el salón de plenos. / CÓRDOBA

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

Los vecinos de Villarrubia, con el presidente de consejo de distrito a la cabeza y el apoyo del PSOE de Córdoba, van a iniciar una campaña para volver a reclamar una pasarela que dé solución a los problemas de movilidad que genera el actual paso subterráneo de la barriada periférica al Ayuntamiento de Córdoba, pendiente desde hace 30 años. Los vecinos han acudido este jueves a Capitulares junto al concejal del PSOE José Antonio Romero, que ha pedido al alcalde que no trate como "rehenes" a los ciudadanos y firme ya el convenio con ADIF para salvar el obstáculo que parte en dos la barriada. "Esta es una reivindicación histórica que parece imposible de solucionar", ha lamentado el edil que ha llegado a afirmar que José María Bellido sería "una mala persona" si no lo hace.

Los vecinos de la barriada periférica han vuelto a explicar las dificultades que tienen algunos de ellos en su día a día al tener que cruzar las vías del AVE por este paso subterráneo, que es una barrera prácticamente infranqueable para personas en sillas de ruedas, mayores o con movilidad reducida.

Córdoba Pleno del Ayuntamiento protesta de los vecinos de Villarrubia por el centro de salud

Pleno del Ayuntamiento protesta de los vecinos de Villarrubia por el centro de salud. / AJGONZALEZ / COR

ADIF dispuesta a construir una pasarela

El concejal del PSOE ha recordado que ADIF ya dijo que está dispuesta a construir la pasarela, pero que el asunto está pendiente de la firma de un convenio con el Ayuntamiento. También ha recordado que el alcalde de Córdoba dijo que estaría dispuesto a colaborar con ADIF siempre y cuando, a cambio de que el Consistorio hiciera la obra del paso subterráneo, construyeran un apeadero en el Parque Joyero de Córdoba. Los socialistas denuncian que el PP no firme si no hay contraprestación, tomando a los vecinos de Villarrubia "como rehenes".

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El presidente del consejo de distrito de Villarrubia, por su parte, ha lamentado que esta situación se arrastre desde hace tres décadas: "Cuando el AVE venía empujando quitó el paso a nivel, pero dejó una barrera mayor". Asimismo, ha recordado que hasta en dos ocasiones el Defensor del Pueblo Andaluz ha instado al Ayuntamiento a cumplir con la normativa de accesibilidad y que el Partido Popular lo llevó incluso en su programa electoral.

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