Sucesos
Una persona resulta herida en un accidente múltiple en la N-432 a la entrada de Córdoba
El choque lateral entre dos turismos ha desencadenado un siniestro que involucró a varios vehículos en el kilómetro 267 de la N-432
Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados varios vehículos en la N-432, a la entrada de Córdoba capital.
Según ha informado el servicio de Emergencias 112, el siniestro se ha producido en torno a las 15.30 horas, cuando dos turismos han colisionado lateralmente en el kilómetro 267 de la N-432. A consecuencia del primer impacto, otros vehículos se han visto afectados, y al menos una persona ha resultado herida, aunque por el momento no ha trascendido el alcance de las lesiones.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras. El accidente ha provocado retenciones y complicaciones en la circulación en la zona.
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