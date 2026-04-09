Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cartel Mayo FestivoRetenciones A-4Investigación de AdamuzPP eleccionesPSOE EleccionesCasetas Feria de CórdobaPremios jubilaciónOcio en CórdobaCórdoba CFLevante Sur
instagramlinkedin

Sucesos

Una persona resulta herida en un accidente múltiple en la N-432 a la entrada de Córdoba

El choque lateral entre dos turismos ha desencadenado un siniestro que involucró a varios vehículos en el kilómetro 267 de la N-432

Retenciones en Córdoba.

Retenciones en Córdoba. / ramón azañón

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados varios vehículos en la N-432, a la entrada de Córdoba capital.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112, el siniestro se ha producido en torno a las 15.30 horas, cuando dos turismos han colisionado lateralmente en el kilómetro 267 de la N-432. A consecuencia del primer impacto, otros vehículos se han visto afectados, y al menos una persona ha resultado herida, aunque por el momento no ha trascendido el alcance de las lesiones.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras. El accidente ha provocado retenciones y complicaciones en la circulación en la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
  2. Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas
  3. Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: 'He perdido la ilusión
  4. Quién es Silvia Mellado, la alcaldesa de Fuente Obejuna, que encabeza la lista del PSOE a las elecciones andaluzas por Córdoba
  5. Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
  6. Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi
  7. La Guardia Civil detiene a dos personas en Villanueva del Duque por hurtar aluminio valorado en más de 5.000 euros
  8. La tensión en el PSOE de Córdoba por las listas enfrenta a Crespín con Ambrosio y los susanistas

CCOO exige más personal de fontanería en el Hospital Reina Sofía tras una avería

CCOO exige más personal de fontanería en el Hospital Reina Sofía tras una avería

Nuria Rodríguez es cordobesa, tiene 24 años y trabaja en una multinacional en Madrid: "Es un orgullo ser imagen en las fiestas de mi tierra"

Nuria Rodríguez es cordobesa, tiene 24 años y trabaja en una multinacional en Madrid: "Es un orgullo ser imagen en las fiestas de mi tierra"

Una persona resulta herida en un accidente múltiple en la N-432 a la entrada de Córdoba

Una persona resulta herida en un accidente múltiple en la N-432 a la entrada de Córdoba

Esta es la red de puntos de urgencias de Córdoba: centros, horarios y atención sanitaria

Esta es la red de puntos de urgencias de Córdoba: centros, horarios y atención sanitaria

Córdoba capital abre su tercer punto de urgencias extrahospitalarias en Levante Sur tras años de espera

Córdoba capital abre su tercer punto de urgencias extrahospitalarias en Levante Sur tras años de espera

Córdoba acoge el Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística con expertos del sector

Córdoba acoge el Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística con expertos del sector

Rafael Castejón: "Desde el cartel de 1897 de Julio Romero de Torres no se daba una oportunidad así a un joven de mi edad"

Rafael Castejón: "Desde el cartel de 1897 de Julio Romero de Torres no se daba una oportunidad así a un joven de mi edad"

La CIAF quiere buscar un registrador del Alvia para esclarecer la frenada antes del choque con el Iryo en Adamuz

La CIAF quiere buscar un registrador del Alvia para esclarecer la frenada antes del choque con el Iryo en Adamuz
Tracking Pixel Contents