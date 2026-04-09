Una persona resulta herida en un accidente múltiple en la N-432 a la entrada de Córdoba

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados varios vehículos en la N-432, a la entrada de Córdoba capital.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112, el siniestro se ha producido en torno a las 15.30 horas, cuando dos turismos han colisionado lateralmente en el kilómetro 267 de la N-432. A consecuencia del primer impacto, otros vehículos se han visto afectados, y al menos una persona ha resultado herida, aunque por el momento no ha trascendido el alcance de las lesiones.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras. El accidente ha provocado retenciones y complicaciones en la circulación en la zona.