Permisos de lactancia y bajas flexibles: las seis medidas de los jóvenes empresarios cordobeses para los autónomos españoles

Los jóvenes empresarios cordobeses están promoviendo una propuestas con 6 medidas para reforzar los derechos de conciliación de los trabajadores autónomos, que buscan que ningún emprendedor tenga que renunciar a un proyecto vital por su trabajo. La presidenta del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, ha mostrado el respaldo municipal no solo como empresaria sino como primera teniente de alcalde a esta iniciativa que promueve la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) para tratar de aminorar la brecha que existe entre los emprendedores y los trabajadores por cuenta ajena en materias como los permisos de paternidad o la equiparación de los derechos en la lactancia o cuidado de hijos. La iniciativa de AJE lleva pareja una campaña en redes, #YoTuveQueElegir.

El presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro, ha explicado este jueves en Córdoba que el proyecto nace para “poner fin a una realidad cotidiana e injusta: que miles de autónomos -de entre los más de tres millones registrados en España- sigan teniendo que elegir entre familia o negocio”. La propuesta ya ha sido registrada por el colectivo en el Parlamento andaluz, donde ya ha recibido el apoyo de algunos partidos, con el objetivo de impulsar su debate y posterior elevación al Congreso de los Diputados como Proposición No de Ley (PNL), ya que es en la Cámara Baja donde deben aprobarse las medidas. Además, AJE Andalucía ha elevado esta propuesta a las asociaciones de empresarios jóvenes del resto de comunidades autónomas para aunar esfuerzos.

Presentación de la propuesta de AJE, hoy en el Ayuntamiento de Córdoba. / RAFAEL MELLADO

Seis medidas para no elegir entre familia y negocio

Los Jóvenes Empresarios proponen un total de seis medidas para equiparar sus derechos al del resto de trabajadores y no tener que elegir entre familia y negocio. La primera hace referencia a la baja flexible por nacimiento, con el objetivo de permitir la actividad a media jornada desde el primer día del permiso, percibiendo el 50% de la prestación y bonificando el 50% de la cuota del RETA.

Igualmente, reclaman el permiso de lactancia igualitario, con la creación de un permiso de lactancia remunerado y acumulable para el colectivo, equiparando un derecho que hoy solo se reconoce a trabajadores por cuenta ajena. También piden la reducción de cuota por cuidado de hijos, con una rebaja proporcional de la cuota para autónomos con hijos menores de 3 años, manteniendo intacta su base de cotización para proteger sus prestaciones futuras.

Entre las medidas se incluyen la bonificación total de seguros sociales, con el fin de eliminar el sobrecoste para las empresas mediante la bonificación del 100% de las contingencias comunes de trabajadores en baja por maternidad o paternidad; contratos de sustitución flexibles, para adaptar las bonificaciones para que se apliquen también a contratos de sustitución desde el 50% de la jornada laboral, y el apoyo a familias numerosas, con una reducción directa en la cuota del 25% (categoría general) o del 50% (especial) para compensar la mayor carga económica de estos hogares.

'#YoTuveQueElegir': una campaña con rostros reales

El presidente de AJE Andalucía ha tirado de su experiencia personal para recordar que al ser padres la ley les obliga a parar seis semanas al 100%, con la consiguiente obligación de desconectar de su negocio un mes y medio, lo que les lleva en algunos casos a infringir la ley. "Queremos dejar de tener ese sentimiento de culpa y encima pensar que estamos defraudando. Estas propuesta nacen de una frustración por buscar medidas realistas que se ajusten a la realidad del autónomo", ha explicado.

Durante el acto también se ha proyectado el vídeo oficial de la campaña, que da voz a personas como Esther y Pepe, cuyos testimonios reflejan las dificultades de conciliación que afronta el trabajo autónomo. Estos relatos, junto con toda la información de la propuesta y una petición oficial de firmas, están disponibles en la plataforma yotuvequeeleg