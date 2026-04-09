La oferta de habitaciones en pisos compartidos crece casi un 30% en Córdoba y los precios siguen al alza

La oferta de habitaciones de alquiler en pisos compartidos se ha disparado en Córdoba. Durante el primer trimestre del año, el número de habitaciones anunciadas en Idealista ha crecido un 30% en la capital cordobesa, según un estudio del portal inmobiliario, que desvela, además, que los precios siguen subiendo. Sin embargo, fruto de ese aumento de las viviendas a disposición, ha disminuido el interés por este tipo de inmuebles.

En concreto, según el informe de Idealista, en Córdoba el precio medio de una habitación en un piso compartido llega ya a los 300 euros, un 8% más que en el primer trimestre de 2025. A diferencia con otros periodos analizados, el número de interesados por los pisos compartidos ha caído un 15%, ya que la oferta ha subido hasta un 30%. No obstante, los precios en Córdoba se sitúan una vez más muy por debajo de la media nacional.

En el cómputo global, los datos son similares, aunque los precios algo más elevados. La oferta de habitaciones en piso compartido ha crecido un 22% interanual durante el primer trimestre de 2026 en toda España y el precio se ha incrementado un 2% interanual, hasta situarse en 430 euros mensuales, de media. Si bien, el interés por estos alojamientos también ha crecido un 6% respecto al año pasado en todo el país.

Una persona hace una fotografía a un piso para estudiantes en Córdoba. / A. J. González

Desgranando los datos, en lo referente a la oferta, 44 capitales han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año. Destacan especialmente Segovia (86%), Ourense (76%), Zamora (72%), Valencia (68%) y Las Palmas de Gran Canaria (67%). Entre los grandes mercados la oferta ha subido también en Alicante (43%), San Sebastián (39%), Palma (30%), Madrid (28%), Sevilla (23%), Málaga (20%), Bilbao (15%) y Barcelona 3%). Las mayores caídas se han dado en Ceuta (-59%), Pamplona (-31%), Castellón de la Plana (-24%) y Zaragoza (-5%).

Precios al alza en todo el país

Según señalan fuentes de Idealista, los precios han experimentado una tendencia alcista en este tiempo, aunque en su mayoría se trata de incrementos de alrededor o por debajo del 5%. Aun así, las mayores subidas se han dado en la ciudad de Oviedo, donde han crecido un 13%, seguida por Cádiz (11%), Segovia (11%), Zamora y Lugo (con un 10% en los 2 casos). Los precios en Madrid se encarecieron un 5% en este año, mientras que en Barcelona se mantuvieron planos. La mayor caída, por su parte, se ha producido en Ceuta, con un -8%, seguida por Valencia (-4%), San Sebastián (-3%), Melilla (-3%) y Pamplona (-2%).

De las ciudades más caras a las más económicas para alquilar

Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 600 euros al mes. A continuación, se sitúan Madrid (587 euros), Palma (500 euros), San Sebastián (470 euros), Málaga (437 euros) y Bilbao (425 euros). Con 400 euros o más se encuentran las ciudades de Vitoria (420 euros), Girona (420 euros), Santa Cruz de Tenerife (420 euros), Las Palmas de Gran Canaria (420 euros) y Pamplona (410 euros). En el extremo opuesto se encuentra Jaén, con 245 euros, seguida por Badajoz y Ciudad Real (250 euros en ambos casos). Córdoba se sitúa en un punto intermedio de estos dos extremos, con un precio de 300 euros por habitación.

Sube el interés en varios puntos de España

El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 6% en el último año. Son 22 las capitales que han experimentado subidas superiores al 30%, siendo más notables en Ceuta (168%), Huesca (140%), Castellón de la Plana (124%), Zaragoza (121%) y Pamplona (108%), las únicas en las que la competencia se ha duplicado. Por el contrario, Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad en la que más ha bajado la competencia por una habitación, ya que se ha reducido un 20%. En Barcelona esta competencia ha crecido un 3%, mientras que en la ciudad de Madrid el descenso en este año ha sido del 18%.

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (22% del total), Valencia (13%), Barcelona (12%) y Sevilla (3%). La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 12% del total del parque disponible.