Nuria Rodríguez es cordobesa, tiene 24 años y trabaja en una multinacional en Madrid: "Es un orgullo ser imagen en las fiestas de mi tierra"

-¿Quién es Nuria Rodríguez, modelo del cartel anunciador del Mayo Cordobés 2026, de Rafael Castejón?

-Soy prima del autor, soy de Córdoba, tengo 24 años y aunque he posado antes para fotografía porque, por suerte, llevo ya bastantes años en el mundo de la moda como modelo profesional, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de ser retratada en un cuadro y ha sido un placer y una auténtica maravilla.

-¿Qué supone para usted representar las fiestas de mayo de tu tierra?

-Como cordobesa, es un orgullo y un auténtico honor ser la imagen de las fiestas de mi tierra este año. La verdad es que estoy encantada, voy a ir por la calle super emocionada, sobre todo, por mis familiares para quienes esto supone también un orgullo tremendo.

-¿Se dedica en exclusiva a la moda?

-No, soy graduada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de Córdoba y actualmente trabajo en Madrid para una empresa multinacional, así que compagino ambas facetas.

-¿Para qué firmas ha trabajado como modelo?

-Para muchas firmas de Córdoba como Matilde Cano, Aldebarán, Silbon y en moda flamenca, para Andrew Pocrid y luego otras nacionales. Hace poquito, estuvimos en la casa Manolete Bistró haciendo el desfile con Luis Prieto que ha sacado una colección muy chula. Llevo desde los 16 años en esto de la moda y he hecho muchas cosas a base de constancia y gracias a que he tenido la suerte de que me han apoyado muchos diseñadores de la ciudad.

-¿Cómo ha sido el proceso hasta llegar al cuadro?

-Hace cosa de menos de un año, unos nueve meses, Rafa contactó conmigo para empezar con los bocetos, la imagen, las posturas, las poses y desde entonces él ha estado ideando cómo lo iba a encuadrar, hasta que empezó a pintarlo en enero. Han sido muchos meses de preparación.

-¿El traje con el que posa en el cartel es suyo?

-No, de hecho, yo no iba vestida de flamenca ni nada en la imagen en la que él se ha basado, llevaba ropa de calle normal. El traje lo ha imaginado él a partir de un vestido de una colección de Juana Martín y la verdad es que me me ha clavado a mí y al vestido.

-¿La veremos por la feria?

-Sí claro, además este año seguramente vaya de rojo en conmemoración del cartel.