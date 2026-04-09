Mayo Festivo
Kutxabank renuncia a su caseta en la Feria de Córdoba y Vox ocupará su espacio en la calle Guadalquivir
Tras la renuncia de Kutxabank, el Ayuntamiento de Córdoba ha reubicado a Vox en el espacio privilegiado que antes ocupaba la entidad bancaria, en la calle Guadalquivir, con 860 metros cuadrados disponibles
Kutxabank no montará caseta en la Feria de Nuestra Señora de la Salud, la Feria de Córdoba, a pesar de que la antigua entidad bancaria Cajasur lo hiciera desde que se tienen recuerdos de la fiesta. Desde el traslado de la feria al recinto de El Arenal en el año 1994, Cajasur se ubicó siempre en uno de los mejores espacios, junto a las casetas de los partidos políticos y sindicatos, en la calle del Guadalquivir. Todas esas organizaciones se ubican junto al río y disponen de una zona privilegiada, sin prácticamente vecinos alrededor y con más metros cuadrados que muchas otras casetas.
Tras la renuncia de Kutxabank, el Ayuntamiento de Córdoba ha reorganizado el espacio y lo ha adjudicado a quienes serán sus nuevos inquilinos: Vox. El partido de Santiago Abascal trasladará su caseta, llamada La Montera, a la calle Guadalquivir número 16. En total, dispondrán este año de 860 metros cuadrados que podrán dedicar a sus afiliados y simpatizantes.
Además de este cambio significativo en el mapa de la Feria, habrá otras ausencias como la de la hermandad de La Misericordia que renuncia por segundo año consecutivo a montar la caseta Malva y Oro, una de las clásicas de El Arenal, porque el sitio que les han adjudicado y las dimensiones no les convencen.
Crítica a las instalaciones permanentes
Curiosamente la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha sido muy crítica con la permisividad municipal hacia las organizaciones que montan caseta en esa zona del recinto ferial, junto al Guadalquivir, ya que una amplia mayoría de caseteros deja de un año para otra parte de la estructura y las instalaciones de sus casetas. La edil de Vox ha denunciado lo que entiende es "un trato de favor" hacia esas organizaciones y un agravio frente al resto que deben costear la instalación año tras año y ha exigido que desinstalen, como el resto de caseteros, sus casetas en El Arenal.
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