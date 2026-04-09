Elecciones andaluzas
José María Bellido sobre la candidatura del PP a las elecciones andaluzas por Córdoba: "Es inmejorable; un pedazo de lista"
Bellido ha elogiado la candidatura del PP cordobés, resaltando la experiencia de sus miembros y contrastándola con las divisiones internas en otros partidos, como el PSOE
El alcalde, José María Bellido, ha calificado de "inmejorable" la candidatura que presenta su partido, el Partido Popular, a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo por Córdoba y ha calificado de "puesto de honor" su presencia cerrando la lista. "Tenemos la suerte de poder ofrecer a los ciudadanos un equipo de personas que, francamente, me parece que están a la altura de lo que la ciudad merece", ha manifestado a preguntas de la prensa este jueves. En este sentido, Bellido ha destacado la presencia en la lista del secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, así como la del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y de los consejeros José Antonio Nieto y José Carlos Gómez Villamandos, así como responsables como Bea Jurado o Verónica Martos. "Me parece que es un pedazo de lista que transmite que ahora mismo hay un gran equipo que está dirigiendo Andalucía hacia el lugar que nunca debimos abandonar", ha añadido.
Para el alcalde de Córdoba, la próxima cita con las urnas "va de si seguimos adelante en una trayectoria que es más que positiva o nos vamos a territorios inexplorados". A este tenor, Bellido ha hecho alusión, aunque sin entrar en detalles, de las diferencias a la hora de confeccionar las listas entre el PP y "lo que están haciendo otros partidos", en alusión al PSOE. "Creo que salta a la vista, hay cosas que se cuentan solas, que no hace falta comentarlas mucho". Así, frente a lo que opina está ocurriendo en el seno de los socialismos cordobés, en su partido "hay unidad, hay un partido, hay un equipo, hay gente preparada y en otros sitios son ellos los que tendrán que explicar qué es lo que nos están ofreciendo a los ciudadanos".
Cierre de la lista
Por último, Bellido ha limitado a un simple "puesto de honor" el hecho de que vaya cerrando la lista del PP rechazando que esa aparición en el puesto número 11 (al ser listas cremalleras el cierre correspondía a una mujer, la alcaldesa de Palma del Río) tenga que interpretarse como una aproximación al Parlamento andaluz. "Me apetecía mucho estar en ese puesto para ayudar a Juanma Moreno, para ayudar al Partido Popular, y si mi partido ha tenido a bien darme ese puesto de honor, yo estoy más que encantado y desde ahí quiero seguir haciendo lo que vengo haciendo en los últimos meses, que es demostrar que cuando se trabaja conjuntamente entre ayuntamientos como el de Córdoba, otros muchos ayuntamientos con el Gobierno de la Junta de Andalucía, los resultados llegan", ha concluido.
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