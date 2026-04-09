Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 9 de abril de 2026

Música

Concierto ‘Latir de despedida’

La Orquesta de Córdoba ofrecerá este concierto donde la majestuosa Sinfonía nº 9 de Mahler invitará a un viaje emocional profundo. Esta obra, cargada de intensidad y belleza, nos enfrentará a los últimos latidos del alma humana, una experiencia conmovedora y reflexiva que cierra con fuerza y poesía. Localidades: de 10 a 27 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

Espectáculo de danza

‘Normcore (lo normal)’

La compañía de Lucía Vázquez llevará a escena este espectáculo que mostrará a dos dos bailarinas que se citan para ofrecer un trabajo coreográfico basado en el movimiento puro y minimalista sin perder expresividad y narrativa, en la búsqueda de una poética serena, conteniendo un elemento de vacío oculto donde su belleza deviene aún más profunda. Localidades a 15 euros.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

El Café de los Jueves

Charla ‘Lo grabé en silencio’

Gema Timón ofrecerá una ponencia sobre la intervención terapéutica en el cáncer de mama, con la participación de los miembros del equipo de investigación que ha llevado a cabo este estudio cuyos resultados validan científicamente el uso de un formato pódcast guiado, como intervención terapéutica complementaria eficaz, para las mujeres que han finalizado el tratamiento de quimioterapia por cáncer de mama.

CÓRDOBA. Biblioteca Centro Cívico Municipal Poniente Sur. Camino Viejo de Almodóvar s/n . 18.00 horas.

Música

Concierto de Andrés Suárez

El artista y compositor gallego, considerado como uno de los máximos exponentes de la nueva canción en español, llega con Lúa, su décimo álbum de estudio, considerado como uno de los más personales e íntimos hasta el momento.

CÓRDOBA. Sala Impala. Chinales, 64. 20.45 horas.

Biblioteca Viva de al-Andalus

Conferencia de la profesora ana Zapatero Molinuevo

El Ateneo de Córdoba organiza la conferencia Huella gongorina en el teatro de Lope de Vega, entre la innovación lírica y el fenómeno de masas, por Ana Zapatero Molinuevo, profesora de la Universidad del País Vasco. Presentará el evento Miguel Ranchal Sánchez.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.00 horas.

Seminario Julio Anguita Parrado

Exposición ‘vida’ del fotógrafo Gervasio Sánchez

La muestra, eje central de esta edición, cerrará el programa del seminario con su inauguración hoy, en el Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí, donde podrá visitarse hasta el 14 de junio.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí. Manríquez, 5. 20.00 horas.

Día Mundial de la Salud

Sesión pública de la Real Academia

Tendrá lugar la intervención de Librado Carrasco Otero titulada Vacunas: una evolución desde el conocimiento empírico hasta la biotecnología. El acto será presentado por Manuel Guillén del Castillo.