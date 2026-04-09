Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 9 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 10 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Soledad Romero Ramírez
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Feliciano Rafael Fonseca París
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Miguel López Maroto
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
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