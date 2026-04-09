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El enganchón de una grúa con el puente de El Arcángel provoca importantes retenciones en la A-4 a su paso por Córdoba

A la zona se ha desplazado Policía Local, Guardia Civil y mantenimiento de vías

Una grúa queda encajada bajo un puente en la A-4

Una grúa queda encajada bajo un puente en la A-4

A. J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Una grúa de desguace ha quedado enganchada bajo un puente a la altura de El Arcángel. El curioso incidente ha provocado importantes retenciones en la A-4 durante la mañana de este jueves.

El suceso se ha producido en torno a las 10.50 horas, en el punto kilométrico 402 de la autovía, cuando varios hierros del vehículo han impactado con la estructura del puente, dejando la grúa inmovilizada y bloqueando gran parte del tráfico.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y servicios de mantenimiento de la vía, que trabajan para retirar el vehículo y restablecer la normalidad en la circulación.

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Atasco en la autovía por el enganchón de una grúa.

Atasco en la autovía por el enganchón de una grúa. / AJ González

Evitar la autovía

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se han registrado heridos. No obstante, la circulación se ha visto afectada con largas colas en este tramo, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución y, si es posible, utilizar rutas alternativas.

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