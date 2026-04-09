Cruz Roja y Supermercados Deza lanzan en Córdoba una nueva 'Operación Kilo' para ayudar a personas sin hogar

Cruz Roja y Supermercados Deza pondrán en marcha este viernes 10 y sábado 11 de abril en Córdoba una nueva edición de la Operación Kilo, una iniciativa solidaria con la que se busca reforzar la atención a las personas sin hogar a través de donaciones económicas destinadas a la compra de alimentos, según han informado ambas entidades.

La campaña se desarrollará en todos los establecimientos de la cadena Deza, donde los clientes podrán realizar su aportación al pasar por caja. La recaudación se destinará íntegramente a la adquisición de alimentos que después distribuirá Cruz Roja mediante su Unidad de Emergencia Social (UES), un dispositivo que realiza salidas nocturnas varios días a la semana por las calles de la capital.

Este servicio atiende a personas que viven en la calle ofreciendo comida caliente, bebida y acompañamiento, con el objetivo de aliviar situaciones de extrema vulnerabilidad y prestar una atención básica y cercana a quienes más lo necesitan.

Donaciones en caja

La Operación Kilo en Córdoba mantendrá el mismo formato de anteriores ediciones. En los puntos de pago, los supermercados informarán a la clientela sobre la campaña y la invitarán a colaborar con la cantidad que estime oportuna. Además, habrá voluntariado de Cruz Roja en los establecimientos para resolver dudas, explicar el destino de la recaudación y fomentar la participación.

Emilia Valera, trabajadora social de Cruz Roja, ha destacado que “cada aportación, por pequeña que sea, tiene un impacto directo en la vida de muchas personas" y ha segurado que "esta campaña no solo permite proporcionar alimentos, sino también transmitir cercanía y apoyo a quienes más lo necesitan”.

Por su parte, Antonio Deza, gerente de Supermercados Deza, ha hecho un llamamiento a todos los clientes de Deza para que se sumen a esta acción solidaria. "Con un gesto sencillo podemos contribuir a mejorar la realidad de quienes atraviesan momentos muy difíciles”, ha afirmado.

Más de 7.300 euros recaudados

La colaboración entre Cruz Roja y Deza ya ha demostrado resultados en ediciones anteriores. En la última campaña se lograron recaudar más de 7.300 euros, una cantidad que permitió reforzar la atención que la organización presta a personas sin hogar en Córdoba.

Esta nueva acción solidaria se enmarca en el conjunto de medidas que desarrolla Cruz Roja para atender a este colectivo, complementando además los recursos que recibe a través de la colaboración institucional con la Junta de Andalucía.