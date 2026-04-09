Una cordobesa vestida de Juana Martín, musa del cartel del Mayo Festivo de Rafael Castejón, que homenajea a Julio Romero

Una bella cordobesa, vestida con un traje de flamenca rojo diseño de Juana Martín y en un skyline del atardecer de Córdoba que evoca a Julio Romero de Torres. El alcalde, José María Bellido, y el autor del cartel del Mayo Festivo, Rafael Castejón, han desvelado este jueves uno de los secretos mejor guardados de las fiestas de primavera en la capital cordobesa. Con gran expectación y numeroso público asistente al acto en el salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba se ha descubierto el cartel de las fiestas de primavera, una ceremonia que se considera, junto al pregón, el pistoletazo de salida del Mayo cordobés.

Retrato de Leonor y mural en la Iglesia de la Inmaculada

El cartel, de corte clásico y técnica al óleo y al templo inspirada en Julio Romero de Torres, ha sido elaborado por el joven artista cordobés Rafael Castejón, que se hizo viral hace un par de años en redes sociales con un retrato de la princesa Leonor y es autor del mural de la Iglesia de la Inmaculada, en Ciudad Jardín. Con tan solo 23 años, el pintor ha querido representar "el alma simbólica" de la ciudad a través del retrato realista de Nuria Rodríguez, su prima y modelo, que viste un traje de Juana Martín y luce unos pendientes de coral que son un guiño a María Teresa López, la Chiquita Piconera. A sus pies, la musa tiene el antiguo escudo de la ciudad con el león rampante y que, precisamente, el delegado de Fiestas y Tradiciones Populares, Julián Urbano, quiso recuperar sin éxito.

Además, el cartel exhibe guiños al origen de la fiesta en las ferias del ganado, con la imagen de un caballo, y la Córdoba moderna en ese skyline del Puente Romano y la Mezquita-Catedral. Asimismo, la pintura ha rescatado la tipografía clásica recuperada de los carteles de la Feria de Córdoba, que data del año 1907.

El alcalde de Córdoba y el artista Rafael Castejón, en la presentación del cartel del Mayo Festivo de Córdoba 2026. / Manuel Murillo

Rafael Castejón ha expresado "la emoción y el honor inmenso" que ha tenido al ser el autor del cartel del Mayo Festivo, y ha reconocido que ha tratado de recuperar "la grandeza de los carteles antiguos". El pintor ha dedicado la obra a su familia y al pintor más universal de Córdoba, que ha sido su mayor inspiración a la hora de enfrentarse al encargo. "Este cartel busca representar simbólicamente el alma de Córdoba, la fusión de culturas entre lo devoto y lo festivo, que definen el alma de esta ciudad”, ha dicho el artista que ha tardado cinco meses en pensar la obra y dos más en ejecutarla, ya que alterna su trabajo con los estudios que desarrolla en Sevilla.

El alcalde dice que es "un pedazo de cartel"

Por su parte, el alcalde ha felicitado a Castejón y ha asegurado que es "un pedazo de cartel y estoy convencido que va a encantar hoy y va a quedar para la historia". Bellido ha añadido que al ver el cartel confirma que la decisión de apostar por este joven artista fue correcta tienes mucho donde mirarte como Julio Romero