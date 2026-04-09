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Rosalía se rinde a la gastronomía de Córdoba: estos son los dos platos que ha incluido en su lista de favoritos
La cantante comparte un vídeo challenge en TikTok con sus platos nacionales preferidos
La gastronomía cordobesa conquista a Rosalía. La cantante ha publicado un vídeo challenge en TikTok en el que elige a través de una ruleta sus platos favoritos de la cocina española clasificándolos del 1 al 10. Y en su selección destacan dos platos marca Córdoba: el salmorejo y el rabo de toro.
Al ritmo de la canción ‘Verano, verano’ del Fary, la superestrella, que se encuentra inmersa en la gira mundial Lux Tour con la que está batiendo récords de crítica y público, aprovecha un momento de descanso para deleitar a sus fans con sus vídeos en la popular red social y en lo que le gusta tirar de humor y complicidad.
El plato español favorito de Rosalía
A la hora de encabezar su top 10 de la gastronomía española, la cantante no duda en situar a la tortilla de patatas como el número 1. ¿Y el salmorejo y el rabo de toro? Pues la crema de tomate de raíces cordobesas ocupa el puesto 7, mientras que el rabo de toro –por el que incluso pone los ojos en blanco- se sitúa en el puesto 6 de la clasificación.
El podio está formado por la tortilla de patatas en primer lugar, seguida de los churros con chocolate en el número 2 y las croquetas en el 3. Le siguen las tortillitas de camarones, la paella, el salmorejo y el rabo de toro, las patatas bravas y el pulpo a la gallega.
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