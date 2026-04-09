Córdoba registra más de 800 solicitudes de ayudas de desalojados por los efectos del temporal

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha registrado desde que se abrió el plazo más de 700 solicitudes de ayudas por parte de las familias afectadas por los desalojos derivados del tren de borrascas en la provincia de Córdoba, aunque estiman que debe haber más, ya que se pueden tramitar también por otras vías como Tragsa o Correos. El plazo se abrió el pasado 20 de febrero y permanecerá abierto hasta el 19 de mayo. Según anunció el Gobierno de España en su día, las familias desalojadas tienen derecho a pagos directos de 150 euros por persona y día aunque también se pueden solicitar compensaciones por daños en la vivienda y enseres domésticos, así como beneficios fiscales para empresas y autónomos cuyos negocios se hayan podido ver afectados. Los evacuados de Córdoba recibirán entre 600 y 1.350 euros por persona, según los días que permanecieron fuera de sus viviendas. Según el ejemplo del Ministerio de Hacienda, un hogar de cuatro miembros que haya sido desalojado diez días percibirá 6.000 euros, y la compensación será compatible con otras ayudas, como por daños en vivienda.

Además, el Colegio de Trabajadores Sociales de Córdoba ha atendido hasta la fecha a 93 familias. "Desde el Colegio informamos y acompañamos a las personas afectadas a la hora de cumplimentar las solicitudes", recuerdan, aunque son las propias familias quienes se encargan de presentarlas después "ante cualquier registro, en Correos o por medios telemáticos". Para facilitar la atención a la ciudadanía, tiene a disposición de los usuarios un teléfono, el 608 756 632, con horario de 9.30 a 13.30 de lunes a viernes y de 17.30 a 19.30 también los martes y jueves, con el que se puede contactar para recibir atención directa y acompañamiento técnico en todo el proceso.

Imagen de archivo de las pasadas inundaciones en Córdoba. / Víctor Castro

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha recibido 65 consultas telefónicas solicitando información sobre las ayudas económicas municipales vinculadas a las emergencias por inundaciones de las cuales 26 han sido derivadas a visita presencial para su tramitación. A esas hay que añadir otras solicitudes que, según fuentes de Servicios Sociales municipales, no quedan registradas como tal, ya que todas están incluidas dentro del paquete de ayudas emergencias del Consistorio. En el caso del Ayuntamiento, no existe un plazo tope para la tramitación.

La Junta de Andalucía también tiene previstas ayudas directas para indemnizar a los titulares de explotaciones que puedan acreditar pérdidas por encima del 30% del potencial productivo. El agricultor tendrá que justificar mediante solicitud e informe técnico individualizado las pérdidas superiores del 30 % del potencial productivo. El plazo se abrirá en este caso del 15 de abril al 14 de mayo.