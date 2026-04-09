Urbanismo
Córdoba inicia el año con un leve repunte de las viviendas proyectadas para su construcción
El Colegio de Arquitectos de Córdoba registra un incremento del 13,33% en los visados de obra nueva durante el primer trimestre de este año, con un total de 187 viviendas proyectadas
Tras un 2025 muy negativo, Córdoba ha iniciado el año con cifras al alza en cuanto a las viviendas proyectadas para poder construirse. Según los datos facilitados por el Colegio de Arquitectos de Córdoba, en el primer trimestre de este año se han emitido 187 visados para viviendas de nueva planta, que son un 13,33% más que los aprobados en el mismo periodo del año anterior.
No son cifras excesivamente buenas, pero al menos sí suponen un incremento con respecto al inicio de 2025, un ejercicio que, en general, arrojó cifras bastante negativas. Según los datos de arquitectos, de las 187 viviendas visadas, 156 eran de régimen libre y 31 eran de protección oficial (VPO). De nuevo la VPO vuelve a ser escasa, pero es muy superior a la visada en el mismo periodo de 2025, cuando no se proyectó ninguna.
Si se analiza el primer trimestre de años anteriores se observa que, efectivamente, 187 visados no son muchos para una provincia como Córdoba, al menos si se tiene en cuenta que en 2021 se alcanzaron los 443, en 2023 los 409 o en 2018, los 310. También es cierto que ha habido años peores, como el arranque de 2025, el de 2022 (con 124 visados) o el de 2020 (con poco más de un centenar).
La capital acumula la mayoría de los visados
Si se analizan los datos por municipios, vuelve a ser Córdoba capital la que acumula la mayoría de los visados. En concreto, de 187 registros, 102 se correspondían con la ciudad, que, además, acumuló toda la VPO aprobada, excepto una, a construir en Fuente Palmera.
Precisamente Fuente Palmera es una de las pocas localidades que sobresale por encima del resto de municipios con nueve visados, aunque por encima se sitúan Pozoblanco, con 16, y Lucena, con una decena. El resto se reparten prácticamente por todo el territorio provincial.
Los datos de 2025
A lo largo de 2025 se emitieron un total de 1.162 visados para construir vivienda, que son un 27,1% menos que los emitidos en 2024, cuando se llegó a los 1.594. Hay que tener en cuenta, eso sí, que 2024 fue un año especialmente bueno en este sentido con subidas muy destacadas con respecto a 2023 y 2022. Todo ello sin alcanzar la cifra más alta de los últimos años, la de 2021, donde se rozaron los 2.000 registros.
Con respecto al régimen de comercialización de esas viviendas, la libre fue superior a la protegida, algo que viene siendo normal que ocurra. También el régimen libre bajó bastante más que la VPO con un 33,5% menos de visados emitidos con respecto al año anterior. En concreto, del total de visados que emitió el Colegio de Arquitectos, 827 fueron para vivienda libre y 335 para VPO. El año anterior, 2024, fueron 1.243 de vivienda libre y 351 de protegida, es decir, que esta última cayó cerca de un 5% en un año.
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