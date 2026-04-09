CÓRDOBA EN MAYO
Cuenta atrás para la cita más internacional del mayo festivo en Córdoba: fechas, recintos y avance del Festival de Patios
Estos singulares espacios están reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO
Córdoba se encuentra ya inmersa en el calendario del Mayo Festivo, que comienza el 12 de abril con la Fiesta en las Ermitas, y se prolonga durante 49 días de fiestas que incluyen romerías, la Cata del Vino, las Cruces de Mayo, la Feria de Córdoba y, cómo no, el Festival de Patios Cordobeses.
La de los Patios es, quizás, la cita más internacional del mayo cordobés. Su reconocimiento en 2012 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad fue el respaldo definitivo a una fiesta con una idiosincrasia y singularidad únicas, que no pueden verse en otro punto del mundo.
Es por ello que en cada edición congrega a un mayor número de espectadores, con visitantes venidos de otros puntos de España y del extranjero, y se espera que la de este año supere el millón de visitas registrado en 2025.
Fechas de los Patios de Córdoba
Córdoba acoge el Festival de los Patios Cordobeses del 4 al 17 de mayo. Dos semanas durante las que estos recintos abren sus puertas para deleitar al visitante con su arquitectura, pero sobre todo con el espectáculo de flores y vegetación con el que la capital vive su particular celebración de la primavera.
Aunque algunos de estos recintos son visitables durante todo el año, en el Festival de los Patios es el único momento del año en el que la gran mayoría abre al público.
Estos son los Patios de Córdoba que se pueden visitar
Un total de 64 recintos, que salpican el casco histórico de la capital, participan este año en el Festival, de lo que 11 no concurren a concurso. Los que sí optan a premio están divididos en las categorías de arquitectura antigua, de arquitectura moderna, patios singulares y conventuales.
Patios de arquitectura antigua
- Agustín Moreno 43
- Alfonso XII 29
- Diego Méndez 11
- Frailes 6
- Guzmanas 7
- Julio Romero de Torres 15
- La Palma 3
- Maese Luis 3
- Mariano Amaya 4
- Martín de Roa 7
- Martín de Roa 9 Bajo 2
- Ocaña 19
- Postrera 28
- San Basilio 14
- San Basilio 22
- San Basilio 40
- Tinte 9
- Zarco 13
Patios de arquitectura moderna
- Aceite 8
- Agustín Moreno 7
- Alvar Rodríguez 11
- Alvar Rodríguez 8
- Barrionuevo 43
- Duartas 2
- Fernando Colón 14
- Guzmanas 4
- Jesús del Calvario 16
- Judíos 6
- Plaza de las Tazas 11
- Maese Luis 4
- Maese Luis 9
- Martín de Roa 2
- Montero 27
- Pastora 2
- Pedro Fernández 6
- San Basilio 15
- San Basilio 17
- San Basilio 20
- San Juan de Palomares 8
- Zarco 15
Patios singulares
- Badanas 13
- Escañuela 3
- Marroquíes 6
- Samuel de los Santos Gener 5
- San Basilio 44
- San Juan de Palomares 11
- Siete Revueltas 1
[Amplía el gráfico aquí]
Patios conventuales
- Agustín Moreno 6 (clarisas, convento de Santa Cruz)
- Ángel de Saavedra 7 (monasterio de Santa Ana y San José-Carmelitas Descalzas)
- Meléndez Pelayo 6 (hermandad de la Sentencia-Ermita de la Alegría)
- Plaza de San Rafael 7 (iglesia del Juramento de San Rafael)
- Plaza de las Cañas 3 (colegio Nuestra Señora de la Piedad)
- Santa Marta 10 (hermandad de la Misericordia-convento de Santa Marta).
Patios fuera de concurso
- Plaza Ramón y Cajal (Subdelegación de Defensa)
- Pompeyos 6 (Archivo Histórico Provincial de Córdoba)
- Trueque 4 (centro de interpretación del Patio)
- Samuel de los Santos Gener 9 (Casa Árabe)
- Plaza de Don Gome (Palacio de Viana-Patio de la Cancela)
- Plaza de El Potro 1
- Medina y Corella 5 (Filmoteca de Andalucía)
- Arroyo San Andrés 2 (CEIP López Diéguez)
- Plaza de Orive 2 (Palacio Orive)
- Plaza Jerónimo Páez, 7 (Museo Arqueológico)
- Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal)
¿Cuánto cuesta ver los Patios de Córdoba?
Mientras dura el Festival, del 4 al 17 de mayo, la visita a los recintos es gratuita. Ahora bien, dado las características de estos espacios hay control de aforo y es habitual que haya que esperar cola para entrar.
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