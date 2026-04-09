Córdoba capital cuenta con un tercer punto de urgencias que atenderá a más de 33.000 pacientes: "Ha costado mucho trabajo"

Tras años de espera y demoras, Córdoba capital cuenta desde hoy con su tercer punto fijo de urgencias extrahospitalarias, ubicado en el centro de salud Levante Sur Doctor Manuel Barragán Solís, en la calle Sagunto, y que ha abierto sus puertas para recibir a los primeros pacientes a las 15.00 horas. Con esta apertura, la red del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir queda integrada por el punto de urgencias del Sector Sur, en el centro de salud Sector Sur Santa Victoria, y el del centro sanitario Carlos Castilla del Pino.

El nuevo punto de urgencias no ha contado con una inauguración oficial por el periodo de campaña electoral, pero María Dolores Galeani, directora del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, ha reconocido que "es un centro que lleva mucho tiempo esperándose, ha costado un trabajo por parte de muchos profesionales y de las direcciones poder ponerlo en marcha y hoy, afortunadamente, ya abre sus puertas".

Sobre el funcionamiento del centro, ha explicado que cuenta con equipamiento moderno y una estructura completa para la atención urgente "con tecnologías punteras", una consulta de cuidados críticos y urgencias, tres consultas médicas, una consulta de triaje para clasificar a los pacientes según la gravedad, una consulta de enfermería y una sala de tratamiento para estancias cortas de pacientes no críticos, además de un servicio de admisión con sala de espera.

Para Galiani lo fundamental con esta apertura es facilitar la accesibilidad a los usuarios de Córdoba, "porque los otros dos puntos tienen una gran demanda y ahora la población más cercana podrá ser atendida aquí sin desplazarse a lugares más lejanos", mientras ha afirmado que la atención "va a ser exactamente igual, porque los profesionales son los mismos y cuentan con las mismas herramientas y material".

La directora del Servicio de Urgencias ha destacado que la apertura ha sido tranquila y "han venido usuarios y están contentos de tener un punto de acceso cercano y con la atención recibida". Finalmente, ha explicado cómo contribuirá a mejorar la atención en la ciudad debido a que la población se repartirá ahora entre todos los puntos: Castilla del Pino, Sector Sur y Levante Sur.

El horario de funcionamiento es de lunes a viernes, de 15.00 a 8.00 horas, y 24 horas los fines de semana y festivos, mientras que la población asignada al centro para Atención Primaria supera las 33.000 personas.

Menos personal

Su puesta en marcha ha estado marcada por retrasos debido a la dotación de personal, que ha sido insuficiente según denuncias sindicales. Así, la dotación de personal será inferior a la de los otros puntos de urgencias de la ciudad. Mientras que en Sector Sur y Castilla del Pino se trabaja con tres equipos completos (tres médicos y tres enfermeras) más cobertura de UVI móvil, en Levante Sur solo habrá dos equipos completos, mientras que la ambulancia asociada contará únicamente con enfermera.

Además, para cubrir las guardias, se dispondrá de cuatro médicos, y las guardias que queden pendientes deberán asumirlas los médicos del centro de salud, frente a los ocho que tienen asignados los otros puntos de urgencias. Por esta razón, el Sindicato Médico solicitó retrasar la apertura a junio para contratar personal entre los nuevos residentes, solicitud que no fue atendida por el SAS. De hecho, según la directora gerente del distrito de Atención Primaria Córdoba y Guadalquivir, Ana Leal, hay planes de ampliar la plantilla a ocho médicos en junio.

Tercer punto de urgencias en Levante / Manuel Murillo

Las urgencias extrahospitalarias son un recurso estratégico para acercar la atención sanitaria a la ciudadanía y descongestionar los hospitales. En 2025, los puntos de urgencias del Sector Sur y Castilla del Pino atendieron un total de 120.088 consultas, con una media diaria de 328 urgencias. El primero de estos puntos, en Sector Sur cuenta actualmente con cinco salas asistenciales y atiende a una población de 81.999 personas, con una media diaria de 155 consultas. El segundo, en Castilla del Pino, atiende a 253.668 personas con una plantilla de seis médicos y seis enfermeras, y registra una media diaria de 173 pacientes.

A los puntos fijos de urgencias se suman equipos móviles de soporte vital avanzado, dotados de médico, enfermería y técnico de emergencias, que permiten atender urgencias a domicilio si es necesario. Estos equipos garantizan cobertura fuera del centro y refuerzan la atención durante los periodos en los que los centros de salud no prestan consulta ordinaria.

Con esta apertura, Córdoba refuerza su red de urgencias extrahospitalarias, mejorando la accesibilidad a la atención primaria urgente y ofreciendo un recurso adicional para descongestionar los hospitales y atender de manera más cercana a la población.