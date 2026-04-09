Encuentro profesional
Córdoba acoge el Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística con expertos del sector
Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior, destaca la importancia de compartir conocimientos para afrontar los retos del turismo, vinculando calidad y sostenibilidad
Córdoba acoge hasta el próximo domingo el Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística (Ictes) con la participación de profesionales, expertos y representantes institucionales del sector. El congreso aborda de forma conjunta el turismo de reuniones (MICE) y la sostenibilidad, dos ámbitos que concentran buena parte de la evolución reciente del sector y que se abordan desde la planificación y la gestión.
El acto de apertura ha contado con la presencia del presidente del Ictes, Miguel Mirones; el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente Diputación provincial de Córdoba, Salvador Fuentes Lopera; la directora general de políticas Turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo, Ana Muñoz; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, y el delegado Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena.
Compartir conocimiento
El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha señalado que este tipo de encuentros “permiten compartir conocimiento y avanzar en respuestas comunes ante los desafíos del turismo”, en un contexto marcado por nuevas exigencias sociales, ambientales y de mercado. Asimismo, ha indicado que la calidad está vinculada a la confianza y a la consistencia de los destinos, mientras que la sostenibilidad constituye una condición en el desarrollo turístico actual.
En este sentido, ha explicado que la sostenibilidad se aborda desde una perspectiva ambiental, social, económica y de gobernanza, y ha subrayado que su desarrollo requiere herramientas específicas, cooperación y espacios de trabajo compartido.
Por su parte, el alcalde de Córdoba ha valorado las políticas puestas en marcha desde el Ayuntamiento para lograr esa deseada sostenibilidad turística. "En Córdoba estamos tomando medidas como la moratoria para las viviendas turísticas", ha dicho Bellido, que entiende que el turismo debe pasar por una "cogobernanza" empezando, ha añadido, "con los propios vecinos, con los coprotagonistas de los lugares donde nos visitan los turistas".
Espacios de diálogo
El encuentro sitúa a Córdoba como punto de reunión de profesionales procedentes de distintos territorios, en el que se desarrollan espacios de diálogo técnico y análisis de buenas prácticas en materia de gestión turística. La celebración del congreso se produce en un contexto de adaptación del sector a nuevas dinámicas de la demanda y a un entorno cada vez más exigente, en el que la planificación y el conocimiento adquieren un papel relevante.
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