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Salud

CCOO exige más personal de fontanería en el Hospital Reina Sofía tras una avería

Desde el centro señalan que se trata de un problema menor que se resolvió rápidamente, mientras que el sindicato insiste en la necesidad de más fontaneros y mantenimiento

Instalaciones del hospital Reina Sofía.

Instalaciones del hospital Reina Sofía. / Francisco González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha denunciado la «falta de personal de mantenimiento especializado en fontanería» en el Hospital Universitario Reina Sofía, «especialmente en el turno de noche de los fines de semana», una carencia que, según el sindicato, «está teniendo consecuencias graves». Como ejemplo, CCOO apunta a la rotura de una tubería de agua caliente registrada en la madrugada del pasado lunes.

Según la versión sindical, la avería se produjo en la segunda planta de hospitalización de Cardiología y afectó de forma importante a las plantas inferiores. «La zona más afectada fue la Unidad de Trasplante de Médula Ósea, donde la alta temperatura del agua provocó el desplome del techo desmontable de escayola cuando había presentes algunos pacientes», asegura el secretario general del sindicato de Sanidad de CCOO Córdoba, José Damas. El responsable sindical añade que también «la Unidad de Confort tuvo que desalojarse debido a que continuamente caía agua por techos y paredes y existía riesgo de que el techo se viniera abajo».

CCOO sostiene que «a día de hoy no están reparados todos los desperfectos provocados por el agua ni se pueden utilizar las unidades afectadas al 100%», una situación que el sindicato considera «inadmisible».

Damas recuerda que CCOO lleva «años» advirtiendo de la falta de personal de mantenimiento en el hospital: «Hemos hecho concentraciones y protestas, hemos presentado escritos y nos hemos reunido con la Dirección-Gerencia para plantearle el riesgo que implica para los pacientes averías de este tipo». En ese sentido, menciona un antecedente: «No hace tantos años tuvimos una avería que afectó a la UCI y se tuvo que sacar a los pacientes a los pasillos», afirma.

«En un hospital que acaba de cumplir 50 años, las averías entran dentro de lo normal, pero no podemos mirar para otro lado sabiendo el riesgo que corren pacientes y profesionales», sostiene el dirigente sindical. Por ello, CCOO vuelve a exigir que se contrate personal suficiente con especialización en fontanería para garantizar el mantenimiento de las conducciones y, en especial, que se cubran todos los turnos, incluidos los nocturnos de fines de semana.

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Por su parte, desde el Reina Sofía señalan que lo que produjo el incidente del lunes fue la rotura de un manguito de un baño de la segunda planta y que esto afectó «puntualmente a una parte de la Unidad de Diálisis», pero que «quedó resuelto en horas» y no afectó a la asistencia. Añaden que se desalojó la habitación anexa «por precaución» y que ese mismo día «se recuperó la normalidad».

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