Sorteos
De Cañero al Realejo: la Lotería Nacional vuelve a dejar miles de euros en Córdoba
La administración del Realejo ha vendido un décimo con el primer premio de este jueves 9 de abril
La Lotería Nacional ha vuelto a dejar fortuna en Córdoba. Después de sellar dos segundos premios hace justo una semana en la plaza de Cañero y en Puente Genil, el sorteo celebrado este jueves 9 de abril ha sonreído en pleno centro de Córdoba y con más generosidad.
Parte del primer premio, dotado con 300.000 euros por número, ha caído en el barrio del Realejo, donde se ha vendido al menos un décimo agraciado con 30.000 euros.
El boleto premiado (con el número 69.844) ha sido consignado en la administración situada en esta conocida zona de la capital cordobesa.
Un premio muy repartido
El premio ha estado muy repartido por distintos puntos de España. Además de en Córdoba, también ha habido acertantes en Reus (Tarragona), Adeje (Santa Cruz de Tenerife), Valencia, Badalona (Barcelona), Granada, Santa Cruz de Tenerife y Montaverner (Valencia), así como a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, dejando un reguero de premios que vuelven a animar a los participantes en todo el país.
Por su parte, el segundo premio (43802) con 6.000 euros por décimo solo ha caído en Palma de Mallorca, Pontevedra y Santa Cruz de Tenerife.
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