Antonio Nadales, nuevo presidente de la Agrupación de Transportes Discrecionales y Regulares de Viajeros de Córdoba

La Asamblea General de la Agrupación Empresarial de Transportes Discrecionales y Regulares de Viajeros de Córdoba (ATC) ha elegido por unanimidad a Antonio Nadales Carrascosa, responsable de Autotransportes San Sebastián, como presidente de la misma.

Antonio Nadales, que toma el relevo de Diego Luque en el cargo, le acompañan en la Junta Directiva:

Juan Aguera - Cosmenbus (vicepresidente)

- Cosmenbus (vicepresidente) Diego Luque - Autocares Luque Raigada (vicepresidente)

- Autocares Luque Raigada (vicepresidente) José Flores - Arrecife (tesorero)

- Arrecife (tesorero) Juan Molina -Autocares Hermanos Molina (secretario)

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