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Antonio Nadales, nuevo presidente de la Agrupación de Transportes Discrecionales y Regulares de Viajeros de Córdoba

Es el responsable de Autotransportes San Sebastián

Autobuses de San Sebastián, empresa dirigida por Antonio Nadales, nuevo presidente de ATC.

Autobuses de San Sebastián, empresa dirigida por Antonio Nadales, nuevo presidente de ATC. / Manuel Ruiz

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Asamblea General de la Agrupación Empresarial de Transportes Discrecionales y Regulares de Viajeros de Córdoba (ATC) ha elegido por unanimidad a Antonio Nadales Carrascosa, responsable de Autotransportes San Sebastián, como presidente de la misma.

Antonio Nadales, que toma el relevo de Diego Luque en el cargo, le acompañan en la Junta Directiva:

  • Juan Aguera - Cosmenbus (vicepresidente)
  • Diego Luque - Autocares Luque Raigada (vicepresidente)
  • José Flores - Arrecife (tesorero)
  • Juan Molina -Autocares Hermanos Molina (secretario)

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Vocales

  • Francisco Vila - Cosmenbus
  • Juan Francisco Alcantara - Autocares Alcantara
  • Julio Ortega - Alsa
  • José María Morales - Autocares Flores
  • Francisco José Villatoro - Autocares Villatoro.

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