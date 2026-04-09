Empresas
Antonio Nadales, nuevo presidente de la Agrupación de Transportes Discrecionales y Regulares de Viajeros de Córdoba
Es el responsable de Autotransportes San Sebastián
La Asamblea General de la Agrupación Empresarial de Transportes Discrecionales y Regulares de Viajeros de Córdoba (ATC) ha elegido por unanimidad a Antonio Nadales Carrascosa, responsable de Autotransportes San Sebastián, como presidente de la misma.
Antonio Nadales, que toma el relevo de Diego Luque en el cargo, le acompañan en la Junta Directiva:
- Juan Aguera - Cosmenbus (vicepresidente)
- Diego Luque - Autocares Luque Raigada (vicepresidente)
- José Flores - Arrecife (tesorero)
- Juan Molina -Autocares Hermanos Molina (secretario)
Vocales
- Francisco Vila - Cosmenbus
- Juan Francisco Alcantara - Autocares Alcantara
- Julio Ortega - Alsa
- José María Morales - Autocares Flores
- Francisco José Villatoro - Autocares Villatoro.
- El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
- Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas
- Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: 'He perdido la ilusión
- Quién es Silvia Mellado, la alcaldesa de Fuente Obejuna, que encabeza la lista del PSOE a las elecciones andaluzas por Córdoba
- Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
- Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi
- La Guardia Civil detiene a dos personas en Villanueva del Duque por hurtar aluminio valorado en más de 5.000 euros
- La tensión en el PSOE de Córdoba por las listas enfrenta a Crespín con Ambrosio y los susanistas