Hasta 2.000 euros por persona: las ayudas a los puestos del mercadillo en Córdoba por el efecto de las borrascas

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), activará una partida de 100.000 euros para paliar las pérdidas sufridas específicamente por el colectivo del comercio ambulante cordobés en el periodo de borrascas que impidió a los comerciantes ejercer su trabajo en los mercadillos. Las ayudas directas han sido aprobadas por todo el arco político.

La cuantía es "ampliable", con un "máximo de 2.000 euros por persona" por concurrencia competitiva, explica el Imdeec. El plazo de presentación finaliza el próximo 20 de abril. La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) ha celebrado una asamblea general del sector en la que se han detallado las ayudas requisitos y documentación necesarios para acceder a esta subvención.

Consenso de todo el arco político

La asamblea contó con la presencia de la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, acompañada de técnicos de este instituto, y de representantes del PSOE y Hacemos Córdoba en el consejo rector de la entidad.

Asamblea de Comacor con la presidente del Imdeec, Blanca Torrent, y representantes de otros grupos políticos. / CÓRDOBA

En esta presentación, el presidente de Comacor, Antonio Torcuato resaltó el consenso mostrado por los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento a la hora de activar estas ayudas, recalcando que “en unos tiempos en los que lo habitual es ver desencuentros y polarizaciones en la política, los comerciantes ambulantes nos sentimos orgullosos de unir y provocar la unanimidad de las distintas opciones políticas a la hora de apoyar a la venta ambulante. Somos conscientes de la empatía que todos los representantes en el pleno municipal muestran hacia nuestro colectivo, remando en la misma dirección cuando se trata de abordar cuestiones relacionadas con este sector, y eso es motivo de gratitud y orgullo porque unidos podemos construir y sumar”.

Por su parte, tanto Blanca Torrent subrayó que “el objetivo era poner a disposición de la venta ambulante ayudas con unos requerimientos sencillos para que todos los posibles beneficiarios puedan optar ellas de manera fácil y asequible, y así poder responder a la situación creada en el sector por las borrascas que imposibilitaron la venta en mercadillos durante casi dos meses y medio.”