Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adif-AdamuzPSOECalifas FestPremios jubilaciónParkingCines de veranoBLETFarmaciasTemporalDeducciones Renta
instagramlinkedin

Política

Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas

La alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, encabezará la lista del PSOE en Córdoba, mientras que Esteban Morales, exalcalde de Puente Genil, ocupará el segundo puesto

Isabel Ambrosio y Rafi Crespín, en una imagen de archivo.

Isabel Ambrosio y Rafi Crespín, en una imagen de archivo. / A.J.Gonzalez

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

Sorpresa en el PSOE de Córdoba: Rafi Crespín no liderará la candidatura socialista a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, a pesar de que la secretaria provincial se había postulado para hacerlo de manera pública este mismo lunes. Finalmente, Crespín ha terminado cediendo en el pulso con el PSOE regional. La líder de los socialistas cordobeses no dará el salto a la Cámara andaluza, a pesar de que esa era su intención primera, tras llegar a un acuerdo con la dirección regional. Crespín seguirá siendo diputada en el Congreso donde está desde el año 2019.

Pero las sorpresas no acaban ahí. Según ha podido saber este periódico tampoco irá en la plancha socialista la exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, que encabezó la candidatura en 2022 y esperaba revalidar su presencia en los primeros puestos en los próximos comicios junto a la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. La pugna entre Ambrosio y Crespín parece haber terminado colmando la paciencia de la dirección en Sevilla, que habría optado finalmente por una decisión salomónica: ni una, ni otra.

De este modo, el único que no se cae ni de las quinielas ni de la candidatura es el portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba y exalcalde de Puente Genil, Esteban Morales, que irá de número 2 como estaba previsto.

El portavoz socialista en la Diputación, Esteban Morales.

El portavoz socialista en la Diputación, Esteban Morales. / CÓRDOBA

Más sorpresas

La salida de Crespín y Ambrosio de la plancha, ha llevado al PSOE andaluz a apostar por dos caras nuevas en la nómina de mujeres (las listas deben ser cremallera), ya que tampoco ocupará ninguno de los primeros puestos Ana Romero. La exalcaldesa de Montoro fue la número 3 hace cuatro años. De este modo, el PSOE habría optado por otra alcaldesa para encabezar la candidatura: Silvia Mellado, regidora de Fuente Obejuna por tercer mandato consecutivo, mientras que el número 3 lo ocupará Victoria Fernández, hasta ahora jefa de gabinete del ministro de Agricultura, Luis Planas, y exconcejala en el Ayuntamiento de Córdoba. De número 4 irá Mariano Poyato.

En las últimas elecciones, el PSOE obtuvo tres diputados por Córdoba (el PP se llevó 7 de los 12 diputados): Isabel AmbrosioAntonio Ruiz, profesor de la Universidad de Córdoba, la sorpresa que dio el salto a la política institucional; y la exalcaldesa de Montoro, Ana María Romero.

Noticias relacionadas y más

Plazos para aprobar la candidatura

Las ejecutivas provinciales del PSOE en Andalucía deben remitir miércoles al regional su propuesta de listas y el viernes, reunidas las comisiones de listas y la de ética y garantía, el comité director del PSOE de Andalucía aprobará las candidaturas definitivas de las ocho provincias andaluzas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida en Córdoba la primera cita del Mayo Festivo que arranca en abril
  2. El Euromillón sonríe a Córdoba y reparte fortuna en el barrio de Sagunto
  3. Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Montoro
  4. Reabre al tráfico la autovía A-4 a su paso por Córdoba tras el vuelco de un camión durante la madrugada
  5. Córdoba abre el calendario de mayo en abril con 49 días de fiestas y marcado sello electoral
  6. Luisa García, dueña de Maese Luis 22, retira su patio del concurso: 'He perdido la ilusión
  7. El Ayuntamiento de Córdoba cede Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre por un canon de 2,5 millones y durante 75 años
  8. Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota

Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas

Vuelco en Córdoba: el PSOE aparta a Rafi Crespín y a Isabel Ambrosio de la candidatura para las elecciones andaluzas

Vox apuesta por Badanelli para liderar su candidatura por Córdoba en las elecciones andaluzas: esta es la lista completa

Vox apuesta por Badanelli para liderar su candidatura por Córdoba en las elecciones andaluzas: esta es la lista completa

El alcalde de Córdoba niega que los festivales de verano resten público al Festival de la Guitarra

El alcalde de Córdoba niega que los festivales de verano resten público al Festival de la Guitarra

Ya hay informe jurídico sobre los premios de jubilación de 400 exempleados del Ayuntamiento de Córdoba

Ya hay informe jurídico sobre los premios de jubilación de 400 exempleados del Ayuntamiento de Córdoba

El sistema de Adif registró una posible rotura de vía antes del accidente de Adamuz, pero no alertó

El sistema de Adif registró una posible rotura de vía antes del accidente de Adamuz, pero no alertó

Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi

Córdoba aprovecha la visita del Papa a España para devolver al jueves la celebración del Corpus Christi

Las obras del parque empresarial junto a la BLET pueden empezar: firmado el contrato para uno de los mayores centros logísticos de Andalucía

Las obras del parque empresarial junto a la BLET pueden empezar: firmado el contrato para uno de los mayores centros logísticos de Andalucía

La jueza deniega a los investigadores el acceso a los trenes siniestrados en Adamuz y a los datos del 112

La jueza deniega a los investigadores el acceso a los trenes siniestrados en Adamuz y a los datos del 112
Tracking Pixel Contents