Vox apuesta por Badanelli para liderar su candidatura por Córdoba en las elecciones andaluzas: esta es la lista completa

Vox ha confirmado que será la concejala del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del partido en la provincia, Paula Badanelli, quien encabece la lista de la formación por Córdoba de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. El partido ha presentado ante su junta electoral los cinco candidatos por la provincia a unos comicios, donde en 2022 lograron un solo escaño. Entonces la candidatura de Vox la lideró Alejandro Hernández.

La salida de Badanelli del Ayuntamiento de Córdoba obligará a tirar de lista. En el número 4 de la candidatura (Vox tiene tres concejales en Capitulares) fue Miguel Castellano ex de Ciudadanos (dejó el partido naranja en 2022) y vicesecretario de Relaciones Institucionales de Vox Córdoba.

Según ha señalado la formación que lidera Santiago Abascal en un comunicado, “la candidatura nace con el firme propósito de desterrar las políticas continuistas del Partido Popular, que ha asumido como propias las políticas radical-progresistas de la izquierda, y de devolver a Andalucía un proyecto político centrado en la defensa del territorio y del sector primario, así como de recuperar el futuro que pertenece a los andaluces”.

Representantes de diversos municipios

La lista integra representantes de numerosos municipios y comarcas de la provincia de Córdoba, “reflejando una clara vocación territorial”, así como de la capital cordobesa .

Badanelli es periodista de profesión y presidenta del Comité Ejecutivo Provincial de Vox así como actual portavoz en el Ayuntamiento de Córdoba. Cabe recordar que el pasado mes de enero la Fiscalía de Córdoba denunció a Badanelli por un presunto delito de odio. Junto a ella se incorporan nombres conocidos como Juan José Coca, doctor en Farmacia y que ya concurrió a las pasadas elecciones andaluzas como número 3; también se incorporan María Paz López González, vicecoordinadora del partido judicial de Córdoba, licenciada en Derecho, funcionaria interina en la Junta de Andalucía y actualmente empresaria del sector agrícola. El número 4 de la lista es Javier Bazán Benítez, coordinador parlamentario y licenciado en Derecho.

La lista se completa con otros cargos municipales y representantes locales, como el número cinco en la lista, Eva González Almeda, coordinadora del partido judicial de Lucena.

Desde la formación señalan que la candidatura concurrirá a estos comicios con un programa "centrado en el refuerzo de la seguridad, la lucha contra la despoblación y el impulso del desarrollo económico de la provincia, con especial atención al medio rural y a los pequeños municipios".

Esta es la candidatura completa: