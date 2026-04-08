Urbanismo reactiva los trabajos para el parking subterráneo entre las avenidas de Vallellano y el Aeropuerto

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha reactivado el proyecto para construir un parking subterráneo en las intersecciones de las avenidas de Vallellano con la del Aeropuerto. En 2024 ya se ejecutó un estudio geotécnico para determinar los riesgos arqueológicos y la afección a los servicios que esta intervención pudiera tener. Ahora se saca a licitación la actividad arqueológica propiamente dicha y que servirá de adelanto a la futura obra de este aparcamiento, que se ha venido a denominar Puerta de Córdoba.

Según la memoria del contrato, se realizarán cinco sondeos arqueológicos con unas dimensiones de diez por cuatro metros. La superficie total a excavar será de 200 metros cuadrados. En cuanto a la profundidad de lo que se excavará, se determinará, dice la documentación, “por la aparición y comprobación de la cota del sustrato geológico, arqueológicamente estéril”. Los sondeos se realizarán en las zonas ajardinadas para causar las mínimas molestias al tráfico.

El contrato sale a licitación por 135.516,19 euros, impuestos incluidos, y las empresas interesadas tendrán hasta el 28 de abril para presentar sus ofertas. Una vez adjudicado, el plazo de ejecución de los trabajos será de tres meses.

Intersección de las avenidas del Aeropuerto y Vallellano, donde se hará el aparcamiento. / A. J. GONZÁLEZ

Las opciones que se barajaron para ubicar el parking

Los estudios previos realizados para el proyecto de este parking analizaron profusamente los datos históricos que se tienen de la zona. También se pidió información a las empresas suministradoras de servicios para ver qué infraestructuras podían verse afectadas y se solicitaron los permisos pertinentes a la Junta de Andalucía.

De esos trabajos previos salieron tres posibles ubicaciones. Y es que el Ayuntamiento tenía clara más o menos la zona donde hacer el aparcamiento, pero esta era bastante amplia. En concreto, se abarcaba toda la confluencia del Paseo de la Victoria, y las avenidas de República Argentina, Aeropuerto y Vallellano.

Terrenos donde están previstos los aparcamientos subterráneos de Vallellano. / DIARIO CÓRDOBA

La opción que se eligió

En cuanto a las opciones que se barajaron, se optó por aquella con menor riesgo arqueológico, menor incidencia en los servicios existentes y una óptima equidistancia con los aparcamientos de su alrededor (el de la avenida del Aeropuerto y el de la Victoria). También se tuvo en cuenta el fácil acceso a la zona patrimonial, a Cruz Roja y a la zona administrativa de los antiguos juzgados. Esa opción elegida situaría el aparcamiento en la confluencia de Vallellano-Aeropuerto abarcando, por un lado, hasta la comisaría, y por otro, hasta el banco Santander de la esquina de Virgen del Perpetuo Socorro.

Trabajos previos en la zona donde se prevé hacer el parking. / CÓRDOBA

Las otras dos opciones se descartaron. La primera situaba el parking enfrente del hotel Eurostars Palace, entre las dos medias glorietas donde paran los autobuses. La segunda discurría desde la fuente frente al hotel hasta la avenida de Vallellano. En ambas el riesgo arqueológico era elevado, especialmente en la primera.

Historia del futuro aparcamientos

El futuro parking Puerta de Córdoba fue anunciado en campaña electoral, allá por 2019, por José María Bellido, aunque en su día se hablaba de la ubicación más pegada a la avenida de República Argentina. Los trabajos que se van a hacer ahora permitirán definir de forma mucho más clara el tamaño que tendrá el aparcamiento y las plazas con las que contará. En el anuncio que hizo Bellido se planteaba que ese aparcamiento contara con unas 700 plazas.

El parking de Vallellano tendrá carácter disuasorio, es decir, que se concibe con la idea de que dejar allí el coche y no tener que acceder con el mismo a las calles más cercanas al centro comercial. Con esta idea y la justificación de que se iba a reducir el tráfico y la emisión de gases contaminantes, el Ayuntamiento presentó el proyecto para conseguir fondos Next Generation que, finalmente, le fueron denegados (ocurrió lo mismo para otro planteado en la plaza de toros).